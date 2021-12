Criticaron duro a Paula Chaves por promocionar un bikini “sujeta panza” que es impagable

Paula Chaves compartió en sus redes el lanzamiento se nueva cápsula de bikinis con una conocida marca de lencería. Pero a la vez que recibió felicitaciones por el modelo y los talles que maneja, recibió duras críticas por el precio de los trajes de baño, que sus seguidoras consideraron impagables.

“Con mucha emoción y alegría les presento mi cápsula. Trajes de baño que pensé para ustedes… para que se sientan lindas y cómodas…”, escribió Paula el día que presentó los bikinis que constan de un top y una bombacha tiro alto, por encima del ombligo, que cubre toda la panza.

Al respecto, comentó: “Te agarran y no te sueltan mas jajajaja… para que puedas salir a correr a las bendis tranquila y todo quede en su lugar. Las leo… les gustan?”.

Las seguidoras de la conductora de Bake Off Argentina celebraron el hecho de que imponga bikinis para todo tipo de cuerpos, pero no le perdonaron que salgan arriban de 10 mil pesos. Ante esta situación, le pasaron factura de que “no pensó” en ellas al poner el precio.

Criticaron a Paula Chaves por el precio de las bikinis.

“‘Pensé en ustedes’ y te sale 14 mil el traje de baño... Deja no más, Paula, no pienses en nosotras jajaja”, escribió una seguidora. Otra recriminó: “Sale $14.000, es muy linda la malla e ideal para usar pero yo no puedo gastar esa plata, suerte para la q puede!!!!”.

“Te felicito. Pensaste en todos los talles. Pero es incansable pagar 14000 una malla.... bajen a la realidad de las mujeres muchachas” y “qué lindo sería que revieran lo del precio, si es que realmente va encarado para todas las mujeres, porque la realidad es que $15000 no está al alcance de todas! Son hermosos los modelos”, dijeron otras dos mujeres sobre los bikinis.

