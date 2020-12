Crisis de pareja: Fernando Burlando y Barby Franco en su peor momento

Cuando todo parecía haberse calmado y con la esperanza de una boda en 2021, Fernando Burlando comentó en “LAM” (El Trece) que se tomó un tiempo en su relación con Franco.

Ya la modelo lo había adelantado en “Pampita Online” (Net TV) en donde es panelista comentó del mal momento que estaban pasando.

Fueron Ángel De Brito y Maite Peñoñori quienes comentaron lo que estaba sucediendo: “Ayer lo llamamos para una nota… ¿y qué nos dijo?”, comenzó diciendo Ángel “Está enojado con Barby”, sumó Peñoñori. “Me respondió que no iba a hablar, que no iba a dar notas. Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo que más vale solo que mal acompañado”.

Ahora se espera que Barby cuente el motivo de la pelea con su novio y si hay chances de volver.