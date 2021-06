Conocé a Teyana Taylor, la mujer más sexy del planeta que ostenta unas curvas de envidia

No todos conocemos a Teyana Taylor, la mujer que acaba de ser elegida como la más sexy del planeta, pero al buscar sus publicaciones en redes y ver sus fotografías notamos rápidamente el motivo que tuvo la revista Maxim para hacerlo. Ella acaba de entrar en la historia, te contamos por qué.

Teyana se dedicó a la música y ahora cambió su rumbo al mundo empresarial, es la esposa del jugador de la NBA Iman Shumpert y ahora está en todas las portadas de los medios al ser la primera celebridad de raza negra en estar en la tapa de la “Mujer viva más sexy”, de la revista en cuestión.

Al verse en portada, la artista de 30 años no dudó en celebrarlo en sus redes con un mensaje sentido, acompañado de fotos infernales. “Volver a ponerme delante de una cámara ha sido un viaje de autorreflexión y confianza en mí misma. Estar a la altura del nombre y el título de esta sesión me ponía nerviosa. Como empresaria, esposa, madre ocupada de dos hijos no tengo mucho tiempo para ser y sentirme sexy”, explicó en Instagram y derritió con sus curvas.

Taylor ahora puede presumir su mención y sus 12.6 millones de seguidores la aplauden de pie y agradecen cada publicación, en la que sube la temperatura de cualquier hogar. Ella arrasa con los Me Gusta y sus fans la llenan de halagos y emojis de alto voltaje.

Como empresaria, Teyana ha dejado su huella al sacar a la venta las Harlem GLC de Adidas, el par convertido en el más vendido de la marca.