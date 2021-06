Gastón Dalmau le dedicó el triunfo en Masterchef Celebrity a su novio y a su perro: “A mi familia de Los Ángeles”

Gastón Dalmau es el gran ganador de la segunda edición de Masterchef Celebrity Argentina. El actor se enfrentó a Georgina Barbarossa en la final, pero el jurado eligió el menú de tres pasos del ex Casi Ángeles y valoró el proceso y el crecimiento de todos estos meses. Tras el triunfo, le dedicó el premio a su familia, amigos y especialmente a su novio y a su perro, su familia de Los Ángeles.

Dalmau eligió un sofisticado menú para la final y eso lo valoraron Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. El artista optó por cocinar una entrada de carpaccio de langostinos con emulsión de tomate, tarta de palta, pickles de sandía. El plato principal un abadejo con pistacho, salsa de cítricos y crema de hinojos y de postre una pavlova con crema de limón y frutos rojos.

La devolución de los chefs fue emocionante, ya que los tres quedaron maravillados con los sabores que Dalmau eligió para lucirse y dignos de una final. Además, lo felicitaron por la presentación y el emplatado, algo que varias veces lo complicó en las devoluciones.

Si bien la final fue muy reñida y los jurados les dieron muy buenas devoluciones tanto a Georgina y como a Gastón, el joven se quedó con el trofeo. El encargado de dar el veredicto fue De Santis: “Simple y elegante. Generaste emociones, muchas emociones. Y es un camino que te merece levantar ese trofeo. Gracias por regalarnos platos ricos, especialmente en esta final”.

“Sos el ejemplo para muchos chicos y chicas que vienen del interior con muchos sueños que a base de esfuerzos, estudiando y todo lo lograste. Como lograste muchas cosas, hoy lograste ser campeón de Masterchef Celebrity. Felicitaciones”, fueron las emotivas palabras que le dedicó

“Te vi evolucionar en lo personas, además que en la cocina. Fuiste aprendiendo muchas cosas que te van a servir en cualquier lado y es lo que les digo siempre a mis cocineros. La ganaste, felicitaciones Gastón”, agregó Germán Martitegui.

Dalmau con el trofeo de campeón luego de ser declarado el ganador del certamen. (Prensa Telefe). Adrian Diaz (c) | Prensa Telefe

Luego, Dalmau levantó el esperado y deseado trofeo. “Vale la pena esforzarse, luchar, caerse y levantarse. Vale la pena”. Y les dedicó el triunfo a todos aquellos que lo acompañaron en este camino: “Primero quiero agradecer al equipo increíble que hay acá. Al jurado porque aprendí tanto, me reí, me enojé, lloré, me divertí”

“A mi familia que están en casa mirándome, a mi familia de Los Ángeles. Mi amor, te amo. Lo llevo (por el premio) para casa”, dijo y se quebró al hacer referencia a su novio, José Navarro y a su perro Roger de quienes se separó para viajar al país para participar de Masterchef.