Con su pancita de seis meses, Pampita mostró que está más activa que nunca: “Me encanta estar en movimiento”

Cuando Pampita confirmó que estaba esperando una beba con Roberto García Moritán, no dudó en aclarar que volvería a ponerse al frente de su programa Pampita Online . Y fue así como lo hizo. Ahora, cursando el sexto mes de gestación, además de brillar en su programa la conductora deja siempre un tiempito en su agenda para entrenar.

Así, la modelo se mostró en sus redes sociales haciendo pilates y luciendo un conjunto deportivo que deja al descubierto su pancita . Muy contenta por seguir estando en movimiento, remarcó que le gusta un montón sentirse activa.

“Me encanta entrenar, hacer deportes, estar en movimiento. Como no paro en todo el día me cuesta encontrar un lugar en mi rutina, pero siempre lo hago y me motivo” , expresó junto a una secuencia de imágenes en la que se la ve haciendo gimnasia.

Es que si algo caracteriza a Carolina son sus ancias por mantenerse activa en sus responsabilidades tanto laboral como familiares.