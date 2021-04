Sol Pérez se cansó y dijo todo lo que le molestaba de Dani La Chepi y sus actitudes en MasterChef

Parece que ha surgido una verdadera enemistad entre Sol Pérez y Dani La Chepi , porque los comentarios que tiene sobre la otra no paran de ir y venir. En un principio parecían tener buena onda, pero en una reciente entrevista, la influencer tuvo una dura descripción sobre su ex colega. Llamándola “falsa” dio apertura a que la periodista se descargara completamente sobre la humorista, a la que parece ya no tenerle paciencia.

En otra ocasión, La Chepi dijo en el programa que pensaba que su compañera era muy competitiva en MasterChef Celebrity 2.

“No entiendo por qué dijo eso” , comenzó diciendo la ex chica del clima en una entrevista exclusiva que tuvo con Pilar Smith para el programa El Espectador, de la CNN Radio. “No nos conocíamos tanto pero las veces que nos cruzamos habíamos tenido buena onda, por eso me sorprende lo que dijo”, aclaró entonces para dejar las cartas sobre la mesa respecto a la enemistad que hoy se demuestran y explicar que surgió en el mismo programa.

Pero parece que Dani no se queda atrás porque ahora Sol se dedicó a especificar cada una de las cosas que le molestaron en MasterChef Celebrity. “Lo primero que me llamo la atención fue que apenas me vio me empezó a decir Sole en vez de Sol. Sole de acá, Sole de allá. Y qué se yo, yo soy Sol y todo el mundo me conoce”, comenzó diciendo.

“Eso ya me pareció raro, porque tampoco es que teníamos una confianza como para que me cambiara el nombre”, explicaba.

Las peores actitudes de Dani La Chepi

“Pero después me empezó a hacer burlas por la forma en que yo hablaba, y eso sí que me cayó pésimo. Ay cuando lo vi como espectadora, porque como participante no ves todo, me molestó muchísimo”, aseguró sobre la peor actitud que encontró en su ex compañera.

“No podía creer cómo me hacía burlas. ¿Burlas, entendés? Ponía una voz rara, como si yo fuera una nena o me faltara inteligencia. Y no, eso sí que no me gustó nada. Burlas no se le hacen a nadie en el mundo, ni en la tele ni en ningún lugar. Es una actitud feísima”, dijo indignada.

A pesar de su enojo, la periodista aclaró que creía que muchos de los malentendidos podrían haberse dado a causa de la poca experiencia de la influencer en la tele: “Hay gente que llega a la televisión y cree que tiene que llamar la atención de movida y apela a esos argumentos, pero no sé. Lo mío no es el humor y por eso no lo hice. Es difícil hacer humor, pero no podés justificar en que estás haciendo humor agresiones de ese tipo”, terminó diciendo.

Habrá que ver que sucede si se reencuentran después del repechaje.