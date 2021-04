Dani La Chepi reveló que está de novia con un recolector de residuos

Daniela Viaggiamari, o conocida popularmente como Dani La Chepi, es una de las influencers que más popularidad ganó en el último tiempo debido a su exposición en MasterChef Celebrity.

Sin embargo, a fuerza de simpatía y buena onda, la rubia fue conquistando a los televidentes y a los usuarios de las redes sociales con cada intervención en el programa de cocina o en sus posteos .

Sin embargo, un dato muy concreto terminó por derretir el corazón de cada fan a lo largo y ancho del país: en una conversación que tuvo este domingo durante su participación en el programa ‘Minuto para ganar’ (Telefe) contó cómo conoció a su novio y cómo nació su relación en medio de la pandemia.

“Él es chofer de camión de recolección de basura y lo conocí en la pandemia, durante la cuarentena, y por la ventana. Es muy linda persona y muy fachero” , relató muy contenta.

Lejos de sentirse pudorosa para hablar de su vida personal, La Chepi aseguró que “Yo me lo chamuye un poco pero él, se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije ‘mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba, y trajo un vino y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”.

Con mucha rapidez, Marley preguntó: “¿Era un vino abierto que estaba en la basura?”. Y, para responderle, La Chepi aseguró: “No, gana mejor que yo, gana muy bien. Por suerte, uno que trabaja me tiene que tocar una vez”.