Citas en pandemia: José María Muscari y Silvina Escudero cuentan sobre el requisito que le piden a desconocidos

La situación de pandemia y contagio que ya asedia al mundo hace más de un año ha cambiado definitivamente los hábitos con los que vivíamos todos los días. Entre ellos, conocer a la buscada “media naranja” se ha convertido en todo un desafío. No solo el aislamiento y prohibiciones de lugares públicos lo dificultan, sino que muchos han reducido considerablemente sus círculos en un intento de prevenir un contagio innecesario. Pero hay quienes no se rinden y han confesado que lejos de dejar de lado las citas, solo las realizan pero con algunos requisitos extra.

A pesar de encontrarse actualmente soltero, el famoso director y productor argentino José María Muscari, declaró tener su propio procedimiento para acceder a una cita con u desconocido: “Actualmente, tengo mi propio protocolo de encuentro cuando tengo que vincularme con una persona que no conozco: el hisopado negativo; si no, no hay chance conmigo”. Así contaba en una entrevista exclusiva con Infobae.

Explicó que tiene “un montón de amigos o amigas que todo esto les chupa un huevo”, pero que en su caso la seguridad va primero. “Tengo conciencia social y una madre de 75 años que, por suerte, ya fue vacunada con una dosis. Entonces, cada vez que tengo algún encuentro, hablando de sexualidad, tiene que ser una persona que se haya hisopado, yo aprovecho mis propios hisopados para concretar”.

Silvina Escudero bajo el “protocolo Muscari”

La actriz se encuentra hoy envuelta en fuertes rumores de un romance con Mariano Martínez, aunque ha salido a aclarar que no hay onda, los portales insisten. “La verdad es que ni quiera le escribí para decirle: ‘Jajaja, mirá lo que pasó, así que estamos de novios’. Me pasa que estoy bien así y no me imaginaría ahora estar enamorada”.

Pero en una entrevista con Agarrate Catalina confesó que si ha tenido alguna que otra cita en medio del aislamiento, pero que son muchas las condiciones que le pide a hombres nuevos para juntarse. “Con las personas que salí en esta época las he bañado en alcohol... a un chico casi que le metí el dispenser de alcohol en gel en la boca. Con todo el tema de la pandemia no es fácil conocer gente, tampoco. Así que baño a cada uno”, dijo riendo.

También dijo que otro punto importante es “el distanciamiento, encontrarnos en lugares al aire libre”. En una ocasión aplico el “protocolo Muscari”, y terminó pidiendo estudios. “Le pedí los (estudios de) anticuerpos (risas). Le pedí hisopado y el de sangre, (la prueba de) anticuerpos, porque esa persona ya había tenido covid y me trajo los papeles”. Y excusándose contó: “Le decía: ‘Disculpá, pero es la única manera que yo puedo tener tranquilidad, es así’”.