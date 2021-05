Jorge Lanata confirmó que recibió la vacuna contra el coronavirus en EE.UU.

Desde Miami, Jorge Lanata se comunicó con el programa de Mariana Fabbiani para relatar su experiencia de vacunación en Estados Unidos.

Con algunos compromisos también laborales, el polémico conductor cuestionó al Gobierno nacional, al asegurar que la cuarentena en Argentina fue un desastre, sobre todo en lo relacionado al aplazamiento de la segunda dosis de las vacunas.

“Yo no estuve de compras por ningún lado, pero me contaban que los shoppings arden de argentinos, hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, acá están vacunando gente en la playa. Parte del equipo que me está acompañando se vacunó en la playa, los cámaras y sonidistas”, comenzó diciendo el conductor de Periodismo Para Todos.

Luego sumó que además de los argentinos hay muchos paraguayos en Miami que por la falta de vacunas en su país llegan a Estados Unidos y lloran al recibir la inoculación.

Consultado desde el piso del Trece sobre si recibió su dosis, Lanata dijo: “Yo me voy a vacunar en la Argentina y voy a esperar seis años para que me den la segunda dosis”, comentó y luego confirmó: “Sí, me vacuné”.

Como paciente de riesgo por haber sido trasplantado de riñón en 2015, el conductor también tuvo otras afecciones que lo dejaron internado a veces, con cuestiones delicadas de salud.