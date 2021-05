Mariano Martínez negó el romance con Silvina Escudero porque no quiere “etiquetar” aún la relación

Hace algunas semanas surgió el rumor del romance menos pensado, el de Silvina Escudero con Mariano Martínez y si bien desde un comienzo ellos lo niegan, sus allegados confirmaron que la pareja se está conociendo y aún no quiere poner título a la relación.

Al parecer los mediáticos se conocieron cuando Martínez fue invitado al programa de Jey Mammon en América, “Los Mammones”. El flechazo fue tan evidente que de inmediato los rumores comenzaron a circular por los pasillos del canal de cubo.

Mariano Martínez en América Internet

La influencer Juariu descubrió posteos similares de Silvina y Martínez montados a caballo y con frases muy parecidas. También Jey Mammon mostró un detrás de cámara del su programa de la noche en donde se vio a Mariano entre los técnicos, usando tapabocas y esperando a la morocha.

Ahora y con la intención de despistar a la prensa, el ex de Camila Cavallo, compartió un video en su cuenta de Instagram en donde expresó: “No es verdad lo de Silvina Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. No la conozco, solamente fui a hacer la entrevista y re cordial todo. No fui a buscarla, eso es mentira”, comenzó diciendo luego agregó: “No estoy saliendo con ninguna persona, y ya había dicho que no”. “Por favor, no confirmen cosas que no son. Muchas gracias”, finalizó el actor.