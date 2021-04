¿Nuevo romance? Vinculan a Silvina Escudero y Mariano Martínez por un caballo y tres aplausos

Mariano Martínez y Silvina Escudero se vieron envueltos en rumores de romance. Según destacó Vicky Braier más conocida como Juariu, el actor y la modelo podrían estar comenzando una relación luego de investigar exhaustivamente las redes sociales.

Todo inició cuando ambos compartieron imágenes junto a un caballo en redes sociales. Automáticamente, esto le llamó la atención a la panelista de “Bendita” que comenzó a investigar e hizo hincapié en algunos detalles.

“No son el mismo caballo, pero lo suben el mismo día, a la misma hora, el mismo caballo ambos” y agregó: “Eso no es todo. Pone que los caballos son animales con lealtad”, en referencia a Silvina. “Mariano pone también lo de la lealtad y el caballo”, sumó compartiendo la imagen en cuestión. Sin lugar a dudas, aseguró sembrando la sospecha: “Suben foto con caballo a la misma hora con la palabra lealtad. ¿Algo má?”.

Acto seguido, compartió una seguidilla de comentarios de Silvina con un “código” especial: tres aplausos en algunas fotos de Mariano. “Se siguen, Silvina le comenta”, expresó Juariu y lanzó una hipótesis: se habrían conocido cuando el actor fue entrevistado por Jey Mammón, programa en el que participa como panelista la propia Silvina.

Por último, Camila Cavallo, la ex de Mariano Martínez publicó una frase llamativa que también llamó la atención: “Llora el tiempo que sea necesario. No permitas que las personas minimicen tu dolor. Muchos pensarán que exageras, pero la realidad es que nadie puede entender lo que no le ha tocado vivir. Te dolió a ti, no a ellos, por eso le restan importancia. Llora, pero cuando estés preparado, seca tus lágrimas, levántate y comienza de nuevo. El dolor no se cura fácilmente, pero te aseguro que no dura toda la vida”.

Meses de soltería

Mariano Martínez se separó de Camila Cavallo a principios del 2020. Recientemente, ambos publicaron videos juntos en TikTok junto a su hija en común demostrando que ambos tienen una buena relación como padres. Pero esta no es la primera vez que Mariano se muestra buena onda con sus ex parejas, también lo hizo con Juliana Giambrioni. Por lo cual, el verlos juntos no generó rumores de reconciliación.

En su momento, fue la propia Camila quien salió a contar los motivos de la separación: “No fue algo de un día para el otro. El vínculo se fue desgastando. Terminamos antes del inicio de la cuarentena, pero convivimos unos meses mientras buscábamos dónde vivir cada uno”.

La modelo mencionó que tuvieron peleas que fueron afectando a la pareja. “Nos conocimos y pensábamos que éramos el uno para el otro. Decidimos tener una hija, nos fuimos conociendo, pero empezamos a tener diferencias y se fue desgastando la relación. Nos peleábamos y nos fuimos alejando. Teníamos momentos en los que estábamos bien y otros no tanto. Los dos nos dimos cuenta de que no nos llevábamos bien”, manifestó.

“No hay nada que no haya podido hacer. El tema laboral se me complicó un poco porque vivía lejos, pero fue una decisión mía. No nos separamos por eso, no sabría decirte qué fue específicamente, pero hay cosas que se sienten y que van pasando”, agregó con respecto a su situación laboral.

Por su parte, Silvina Escudero confirmó que se separó con un joven llamado Federico que nunca expuso públicamente: “Cuando nos separamos por segunda vez (en octubre), nos separamos de casas, pero volvíamos a vernos y a estar. Nos costó muchísimo separarnos del todo y pensar que iba a ser definitivo porque tenemos una historia hermosa juntos”.

“Es definitivo. Uno nunca sabe lo que te puede deparar la vida, pero yo hoy le pongo un punto final. Con todo mi respeto hacia él. Estábamos en sintonías diferentes y no podíamos entendernos. Todo el último tiempo no funcionó”, explicó.

“Con todo mi respeto hacia él, con amor y deseándole lo mejor. De hecho, nos separamos en re buenos términos”, dijo en cuanto una posible reconciliación. Silvina contó que no se trató de un tercero en discordia: “No, cero. Hubo mucho amor y una fidelidad absoluta. Nos separamos porque no estábamos con el mismo plan de vida y la vida es hoy, ahora. Simplemente eso”.