Cinthia Fernández se filmó bailando canciones de Tini con una microbikini que permitía ver todo

Una vez más, Cinthia Fernández, mostró todas las partes de su cuerpo. Sin drama de ser observada, desde todos los ángulos, se filmó bailando una canción argentina. Lo curioso era su bikini ‘entangada’ con la que posó de espalda.

Sin dudas, aprovechó la letra de la canción para dejar una indirecta a su expareja Matías Defederico. “Los domingo siempre nos acordamos de ese fucking CUPIDO... el mío la cagon con MMMMM (lo digo o lo dije)”, colocó en el pie de la publicación.

La referencia fue para el futbolista, el cual durante toda la semana estuvo recibiendo estos mensajes por parte de la modelo. Fue Cinthia quién incluso compartió fotos de ratas en sus historias para comentar que Matías pasa poco dinero para la cuota alimentaria de sus tres hijas.

Recordamos, que la pareja se encuentra separada desde el año 2016. Se encontraron casados solamente un año, ya que su boda fue en 2015.

La bailarina aprovechó la oportunidad del nuevo disco de la artista argentina Tini, para dejar el mensaje. En el baile, mueve su cuerpo de diferentes maneras, mostrando toda la sensualidad que la caracteriza.

Las grandes curvas de la modelo fueron reconocidas por todos sus seguidores, que siempre que tienen la oportunidad le hacen saber la sensualidad que Cinthia deslumbra.

Cinthia Fernández trató de “Zángano” a Matías Defederico

El motivo por el que Cinthia atacó a Matías fue por no estar presente emocional ni económicamente en el inicio escolar de sus tres hijas. En el programa de Ciudad Magazine, ‘Nosotros a la Mañana’, donde ella es panelista, lo destrozó mirando fijamente a la cámara.

“Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada. No paga el colegio. No paga la educación de las hijas. Me quitó la obra social hace muchísimos años”, dijo la panelista en el programa de eltrece.

“Ahora, qué voy a pretender, que me dé la plata de la mitad de lo que corresponde al inicio de clases. Me pasa una cuota de 55 mil pesos”, continuó Cinthia de forma irónica y con enojo.

Cinthia explotó por la letra de la canción

Las historias compartidas por Cinthia Fernández.

El duro comentario de Cinthia Fernández sobre Matías Defederico