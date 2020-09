Christian Sancho fue desvinculado de una marca tras afirmar que “apuesta a la diversidad sexual”´

Una marca de ropa interior desvinculó a Christian Sancho luego de que éste revelara que estaba separado y que no desbarataba la posibilidad de empezar una relación con un hombre.

La declaración, hecha a la revista Caras, recorrió todos los portales ya que Sancho es considerado uno de los sex symbols de la Argentina. Sorpresivamente, este fin de semana una conocida marca de ropa decidió desvincular al actor y lo comunicó a través de sus redes sociales.

“Gracias Christian Sancho por haber sido parte de nuestra marca todos estos años! El día de hoy finaliza nuestro contrato con el modelo. Queda terminantemente prohibido el uso de su imagen”, escribieron en Instagram.

El primer posteo de la marca Instagram

La publicación causó indignación entre los usuarios que empezaron a repudiar la acción y al mismo tiempo dejaron mensajes de apoyo para Sancho. A raíz de esto publicaron un segundo comunicado para aclarar las razones.

“Importante comunicado. Queremos informarles a nuestros clientes y público en general que el contrato que nos unía al modelo Christian Sancho ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad”.

“Es de destacar que la decisión de no renovar el contrato fue motivado por nuevos emprendimientos que ha encarado el Sr. Sancho, al cual le auguramos el mayor de los éxitos”, agregaba el texto.

Por último, señalaban que, “para evitar malas interpretaciones, esta empresa ha decidido hacer público el agradecimiento, ya que valoramos que haya sido parte de nuestra imagen durante todo este tiempo. Muchas gracias”.

Sin embargo, las palabras no bastaron y poco tiempo después decidieron eliminar los postes. Según informó TN.com.ar, Sancho se sintió igual de sorprendido por la noticia ya que estaba negociando con la empresa el lanzamiento de una nueva temporada.

“Me entero por las redes que me habían desvinculado y ´prohibido´. Este comunicado de la marca aparece dos días después de haber sido protagonista de la tapa de Caras donde dije que `apostaba por la diversidad sexual y que no descartaba terminar mis días con un hombre`”.