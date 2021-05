Chano apareció en Twitch y preocupó con sus dichos: “Siempre estás al borde de morirte”

Santiago “Chano” Moreno Charpentier es nuevamente noticia por su preocupante estado de salud. Y es que en un vivo por Twitch, el músico alarmó a sus seguidores con declaraciones que demostraron una recaída,

El ex “Tan biónica” lanzó su tema “Mecha” con una serie de streamings y terminó obteniendo más trascendencia a causa de una caída y declaraciones. Durante el 24 y el 25 de mayo, el artista interactuó con sus fans, les contó la historia de sus tatuajes y hasta cantó varias de sus canciones.

Casi al terminar su canto, Chano se cayó de la banqueta en la que estaba sentado frente de su piano y no se levantó inmediatamente sino que se arrastró por el piso durante varios segundos. “Este es el respeto que yo le tengo a esta gente. Que me hagan caer y que a mi no me importe. Dale, por..., ¿qué pasó? Igual viste que, ni hablemos del pasado, pero con todos los accidentes que tuve, nunca me pasa nada”, dijo al ponerse de pie durante la transmisión.

E instantáneamente aclaró que no estaba bromeando con los reiterados choques de hace unos años atrás: “No me refería a lo que ustedes piensan. Una novia me decía ‘siempre estás al borde de morirte’”.

Después de unos minutos, los usuarios de dicha red social comenzaron a preguntarse qué le pasaba al artista y uno, sumó un video en el que se ve a Chano pensativo, mirando hacia todos lados y en silencio.

“Qué locura lo que genera Chano. O sos de Chano o son anti Chano, no hay punto medio”, analizó un admirador.

Mirá el clip de su último tema lanzado: