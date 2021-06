¿Casualidad? Nicole Neumann viajó a Miami con José Manuel Urcera y la ex del corredor también está allí

La historia parece no tener fin, el triángulo creado por Nicole Neumann, José Manuel Urcera y Micaela Álvarez desde que la ex de Fabián Cubero comenzó su relación con el corredor de autos trascendió las fronteras argentinas.

Ahora la pareja disfruta de unos días en Miami y, casualmente la morocha decidió quedarse unos días en el mismo lugar antes de partir de vacaciones hacia Europa.

En “Intrusos” (América) comentaron la situación de Nicole que, si bien dijo que no le importa el pasado de su actual pareja, no se libra de la ex con la que ya tuvo un fuerte encuentro en Neuquén la primera vez que la rubia visitó la provincia de su novio.

A través de las redes sociales del relacionista público Gaby Álvarez, Nicole posó junto a su novio en una salida nocturna. También los la pareja estuvo acompañado por la millonaria it girl Concepcion Cochrane Blaquier.

Sonrientes y tomados de la mano Nicole y Manu disfrutan de un gran momento personal, lejos de los escándalos mediáticos y las acusaciones.

Ahora seguramente y con tantas fiestas en Miami por la llegada del verano, los “tórtolos” coincidan con Mica, la ex del corredor.