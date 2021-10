Carmen Barbieri recordó la enfermedad de Fede Bal: “Cuando todo se puso normal yo bajé los brazos”

La lucha de Carmen Barbieri y Fede Bal tras el diagnóstico de cáncer del actor fue incansable. Aunque finalmente, cuando todo el mal pasó, la celebración fue parte del proceso.

Sin embargo, la madre de Fede recordó los difíciles momentos que atravesaron durante la etapa de tratamiento. Una parálisis facial y positivo en coronavirus fueron algunas de las cosas que la actriz transitó luego de que su hijo estuviera fuera de peligro.

El domingo pasado, mientras Carmen Barbieri participaba de la mesa de Juana Viale, la actriz y conductora se sinceró sobre lo sucedido luego de que su hijo venciera el cáncer de intestino.

Parálisis facial, un herpes zoster y hasta coronavirus fue lo que atravesó Carmen tras el alta médica de su hijo.

“Yo pasé como todos esta pandemia, pero a mí me mató la enfermedad de Fede”, arrancó la actriz y conductora mientras conversaba con Juana Viale.

Carmen comenzó recordando: “Cuando vino después de seis meses a mi casa a tocarme el timbre yo ya me asusté porque sabía que el resultado iba a estar en esos días. Y él me dice estoy sano, entraron y no encontraron nada, y yo en vez de abrazarlo casi me desmayo. Al otro día me agarró una parálisis facial, tuve un herpes zoster, y casi me muero”.

“Cuando todo se puso normal y bien, yo bajé los brazos. Cuando él me dice me curé fue casi el mismo golpe que cuando me dijo tengo cáncer”, agregó conmovida Carmen.

Luego de que Fede estuviera fuera de peligro, Carmen contrajo coronavirus y estuvo un mes y medio en coma. Hoy ambos se encuentran fuera de peligro.

Más tarde, la actriz atravesó el diagnóstico del covid, por el que estuvo muy delicada y pasó varias semanas internada.

En ese marco, explicó: “Yo entré al sanatorio gracias al doctor Torres que me obligó, me llevan obligada a internarme, yo tenía casi 39 de fiebre. Bajé, me subí a la ambulancia y un mes y medio en coma, intubada”.

“Salí paralítica, no podía caminar, vegetariana, me había agarrado por ahí. Empecé a volver a caminar y a los veintidós días estaba haciendo televisión, y acá estoy”, concluyó.