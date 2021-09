Fede Bal negó ser parte de una operación política al hablar de los migrantes en la mesa de Juana Viale

Hace algunos días, Federico Bal fue uno de los invitados a la mesa de Juana Viale en su programa de El Trece y entre varios temas, el joven actor relató que muchos de sus amigos decidieron dejar Argentina en busca de nuevas oportunidades en el exterior.

“El ochenta por ciento de mis amigos se fueron, no tengo más amigos acá, y al mismo tiempo eso hace no tener amigos porque no tengo el diálogo constante”, dijo un poco dolido frente a la nieta de Mirtha Legrand.

Al parecer el mensaje del hijo de Carmen Barbieri fue criticado por algunos que pensaron que se trató de una operación política en contra del gobierno de turno.

A través de sus redes sociales, Bal no dudo en compartir una foto de su pasaporte y escribió: “Hace tiempo que veo posteos de argentinos mostrando sus pasaportes de otras nacionalidades, como una suerte de trofeo, como un boleto de “salida”. Me hacía ruido”, comenzó diciendo el mediático.

Luego agregó: “Después vi un post de la gran @ceciliamilone de una foto de su documento argentino y me pareció una genialidad. Esta bueno mostrar que hay argentinos que elegimos quedarnos acá apostando al lugar donde nacimos y amamos”, reconoció.

Luego el actor hizo referencia a su paso por el programa del canal del solcito: “También recibí críticas (como siempre) por haber dado esa declaración charlando con @juanavialeoficial acerca del exilio de mis amigos y que sólo quedaron un 20% de mi grupo en el país. Y claro, no pasó mucho tiempo para que lo tilden de una opereta política, o una crítica social al que se fue”, dijo acerca de sus declaraciones.

“El que me conoce sabe muy bien que solo observo una realidad que me entristece, me preocupa y me alarma, como argentino, amigo y patriota. Sigo creyendo en mi país, sigo apostando a esta tierra repleta de oportunidades, y claro que me duele la pobreza, la delincuencia, muchísimas acciones del gobierno de turno, y sobre todo quedarme cada vez con menos amigos. No los juzgo, los respeto, acompaño a la distancia, y espero que tal vez vuelvan a apostar en este duro, difícil, pero hermoso país”, comentó Federico sobre la realidad argentina.

Para finalizar agregó: “Me parece importante levantar mi voz, con mis 31 años y con estas ideas en la cabeza. Propongo que hagas lo mismo si sentís alguna de mis palabras, subi tu foto del pasaporte, y digamos fuerte #YoMeQuedo , mostremos que todavía quedamos los que amamos a la patria, a la Argentina”.