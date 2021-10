Carmen Barbieri se quebró al contar que un hombre quiso abusar de ella en el ascensor de su edificio

Luego de que Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, contó en televisión que fue abusado sexualmente cuando era chico, Carmen Barbieri recordó un momento similar que vivió cuando era una niña.

La conductora de Mañanísima, sorprendió al contar -por primera vez- que un hombre quiso abusar de ella en el ascensor de su edificio. Carmen relató cómo fue ese terrible momento y comentó que su madre alcanzó a escuchar sus gritos, por lo que se salvó de que la situación pasara a mayores.

“Tenía seis años y vivía en Barrio Norte en la mitad de cuadra. En la esquina estaba el zapatero, que era amigo de mi papá y mi mamá y siempre me mandaban a buscar los zapatos”, comenzó Carmen el relato.

La conductora contó que se subió al ascensor para irse y que un hombre que ella no conocía subió con ella. “Se ve que me tendría junada. Cuando voy a entrar al edificio, me puso la mano en la puerta y me dijo ‘yo también entro’ y lo dejé entrar”, señaló.

Pero el hombre abrió la puerta del ascensor en movimiento y lo frenó entre dos pisos. “Me asusté, le pregunté que qué había pasado y me dijo ‘bajate la bombachita’. Ahí me di cuenta de que algo malo me iba a pasar”, recordó Barbieri.

“Mi mamá me escuchó con la puerta cerrada de la casa en el quinto, porque habremos quedado detenidos entre el tercero y el cuarto. Yo le dije que un hombre me quería tocar, entonces agarró un cuchillo enorme, bajó las escaleras, se abrió el ascensor entre el tercero y el cuarto piso”, siguió.

“Mi papá estaba tirado ahí tratando de abrir la otra puerta, pero el tipo pudo cerrar y bajar conmigo. Se fue, no sé cómo pudo salir del edificio”, expresó la artista.

“Hoy lo recuerdo, lo hablo y me angustio porque vi a mis papás asustados de una manera que nunca. No me creían que no me había hecho nada. Fue muy duro”, concluyó.