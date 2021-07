Calu Rivero apuntó con todo contra Intrusos tras la difamación de su hermana

Calu Rivero no se dejó estar y salió en defensa de su hermana ante la locura que se ha producido por la nota que sacó Intrusos, donde afirmaban que una cajera de un supermercado chino había enganchado a la su hermana menor, Marou, tratando de llevarse artículos sin pagar. Casi inmediatamente la socióloga había salido con un largo mensaje por las redes hablando de una actitud de impunidad en los medios que debía ser frenada. Ahora, su hermana salió a bancarla con un mensaje similar.

“Te amo Marou, hablar para que eso no quede en tu cuerpo, eso que hiciste se llama dignidad personal, defenderse y frenar tanta locura”, dice en la publicación que comentó la actriz de 34 años. “Hay que cambiar la conversación cultural de nuestro país, ¿cómo? Así. Hablando con quienes deciden hundirnos por que si, mancharnos por deporte y lastimarnos desde la ignorancia”, explicaba sobre la actitud de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Acto seguido, Dignity (como se hace llamar), hizo un altar a la hermandad: “Sos muy muy preciada, tu sensibilidad, espontaneidad y amorosidad no debe cambiar por un grupo de personas que solo quieren hacer el mal, confundir y distraer”, afirmó. “Asi que con esa misma sensibilidad y amorosidad pero con firmeza hay que frenarlos”, exigió.

“Te amo, lejos de sentir dolor siento agradecimiento por cómo saliste a defenderte. Se nota tu trabajo personal. Se exponen ellos. Te amo infinitamente”, dice al final de su comentario.

El comentario que Calu dejó en la publicación de su hermana. Instagram

El robo de Marou Rivero

Según contaban en Intrusos, Marou Rivero fue señalada por los dueños de un supermercado chino del barrio San Telmo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acusaron de querer retirarse del local sin haber pagado algunos de los artículos. En definitiva, de intentar robar. Según cuentan, la joven fue enganchada por una cámara de seguridad, aunque el episodio sigue siendo confuso.

“Estaban cobrándole a una señora, y la chica percató la situación”, dijo uno de los conductores. Pallares agregó que tras ver las cámaras, la empleada se dirigió a Marou Rivero para volviera la botella a su lugar, así como unas velas que también había tomado.

“Creemos que no hizo nada, que fue un error. No lo pasó por la caja, no lo vio. Pero estamos en condiciones de afirmar que descubrieron pasando por la caja, sin pagar, robando en el chino y la pescaron, a Marou Rivero”.