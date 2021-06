Brenda Asnicar tiró una fuerte indirecta de la edad que tuvo cuando protagonizó un romance con Carlos Tévez

Brenda Asnicar hoy se luce por sus redes, como una soltera codiciada, recién separada del Duki, el trapero del momento. Pero si se revisa su pasado amoroso, la famosa tiene un repertorio que vale la pena recordar. Desde un divorcio a un fugaz romance con un futbolista de la selección. Pero, bien a lo divina, la cantante no achicó cuando Jey Mammon le consultó en vivo por sus recuerdos de Carlos Tévez.

Fue en Los Mammones donde Brenda fue invitada para hablar de su trabajo y contestar las preguntas que le conductor le fuera haciendo. En determinado momento, Jey comenzó con una introducción que al final la dejó impresionada: “Es impactante tener parejas en la vida tan mediáticamente conocidas, o populares. No tenés intimidad, y vos también sos conocida. ¿Cómo fue salir con Tevez?”.

Con cara sorprendida, pero sin echarse para atrás ni un solo momento, la ex Patito Feo declaró de forma irónica: “¡Qué pregunta! Ni idea, ya ni me acuerdo. Pasó un siglo y medio”. Y fue cuando dio el filoso comentario que se refería directo a la edad que tuvo cuando estuvo de novia con el futbolista que le llevaba 12 años: “Creo que ya tengo como 17 arrugas más desde ese momento”.

Uno de los datos quee sorprendía a la prensa del momento era que la actriz tenía solo 17 años, y estaba en pleno auge de Patito Feo, cuando empezó su romance con Tévez, con 29 y una hija de 14 años. “A mí no me espanta nada. Es parte del pasado”, se expresó sin vergüenza.

El trabajo de Brenda Asnicar

La cantante se encuentra con el éxito de su disco Bandida, del que ha ido adelantando producciones de fotos y algunas cortas canciones. De hecho, hace un mes subió una improvisación que hizo en una noche en donde no podía dormir.