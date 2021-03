Benjamín Vicuña aclaró los rumores y habló sobre el misterioso anillo en el dedo anular

Hace algunos días, había surgido el rumor de que la China Suárez y Benjamín Vicuña finalmente habían formalizado su relación , sellándola con lo que parecía ser una boda secreta e íntima. Todo se especuló a partir de una foto en específico que el actor chileno subió a sus redes, en donde en un chapuzón lucía un anillo en el dedo anular, detalle que antes no se le había visto.

La foto de chileno que generó los rumores.

Pero tras idas y venidas, fue el ex de Pampita quien salió a aclarar: no hubo casamiento. Él se explicó, pero antes dio un corto análisis de lo que los rumores pueden ser, más aun con la influencia de las redes sociales. “No estoy tan al tanto de la repercusión de las redes. Es muy vivo lo que voy a decir, pero es lindo cuando las repercusiones son buenas, se deben a un laburo, se alegran por lo que voy a hacer, por un estreno o demás. Pero cuando son interpretaciones, y ni hablar si son odiosas... El tema es cuando hay mala leche o buena leche, eso no tiene un filtro y uno se da cuenta”, dijo sin tapujos.

Luego dio una explicación final a lo que era aquel anillo: “Lo del casamiento no me molestó porque es algo lindo, el anillo lo tengo hace mucho; es del nacimiento de Magnolia”.

Magnolia, la razón del anillo para Benjamín.

Magnolia es la primera hija que el chileno tuvo con la actriz argentina, nacida en 2018, a la que le siguió Amancio, el pequeño nacido el año pasado. Pero a pesar de las declaraciones, muchos no habían visto hasta la fecha el dichoso anillo, por ello las especulaciones del avance de la relación.

La China Suárez explicó porque suspendió su casamiento

En septiembre del año pasado, fue la misma China quien explicó que habían decidido terminar el compromiso y suspender el casamiento. En 2017, anunciaban enamorados tras dos años de relación que vendría casamiento en un tiempo. Pero los años pasaron, llegó el segundo hijo y de la ceremonia nada se sabía.

A pesar de una fiesta de compromiso en 2018, la actriz le declaró a Marley que sentía que el momento ya había pasado. “Ya está, ya fue. ¿Para qué?”, dijo agregando que realmente sentía que “no hacía falta”. “Sí, después divorciarse es un lío...”, dijo terminando el tema.