¡Fecha confirmada! Barbie Vélez confesó cuándo se casará con Lucas Rodríguez

Desde el 2020 se sabe que Barbie Vélez está comprometida con su novio Lucas Rodríguez. En un viaje al Caribe la pareja se comprometió y la felicidad llegó a toda la familia.

Este jueves en el programa “Corte & Confección” y con una temática referida a las novias, Barbie dio algunos detalles de su esperada boda y todos los presentes se sorprendieron.

La hija de Nazarena Vélez relató lo bien que está con su novio y lo amable y comprensivo que fue durante la cuarentena cuando ambos decidieron irse a vivir con su madre, su novio y el hermano que tienen en común a su casa.

Ahora la joven dijo que tienen pensado casarse en septiembre si todo sigue bien y si el coronavirus se lo permite. También la joven se refirió a los inicios de la relación de Rodríguez: “Nosotros nunca fuimos una familia ensamblada, nos conocíamos pero no teníamos mucho contacto. Nos veíamos por el cumpleaños de Thiago y nada más. Nos conocimos después más de grandes, y cuando me di cuenta de cómo era él me volví loca”, expresó la influencer.