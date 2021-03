Belu Lucius opinó sin tapujos sobre los nuevos participantes de MasterChef Celebrity 2

Belu Lucius se suma a Analía Franchín para opinar sobre los nuevos cocineros amateurs que integran la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Según su punto de vista y los programas que ha visto por la televisión, “se nota que hay participantes que no les gusta cocinar”. Así declaró la influencer que llegó como una de las finalistas en la primer temporada en la entrevista que hizo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Noto que los participantes que están ahora no la están pasando bien, no están disfrutando”, explicó. “Y es lógico no es fácil cocinar con ese estrés, estás microfoneado desde que entras hasta que te vas, mil cámaras enfocándote en todo momento y todo un país juzgándote por lo que cocinás”, dijo sobre una experiencia por la que pasó.

De hecho, Belu cometió muchos errores y regaló más de un momento divertido.

Además, se refirió específicamente al papel que juega el jurado (Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular) con los nervios de los participantes: “Aparte que lo que tienen que probar los tres paladares más exquisitos de Argentina”.

Como controlar el estrés, según Belu Lucius

Sobre su propia participación en 2020 aclaró como manejó el estrés: “Yo sabía que era una propuesta circunstancial. Yo sabía que iba a durar poco y por eso lo disfruté muchísimo. Extraño la cocina, los apuros y el estrés”.

“Pero yo lo disfrutaba, porque a mí me gusta a mucho cocinar. Creo que muchos de los que están ahora no les gusta cocinar. Ellos mismos lo dicen. Creo que ahora en Masterchef están todos buscando un personaje, nosotros cuando llegamos no sabíamos cómo funcionaba”, dijo la panelista de Cortá por Lozano diferenciándose de la nueva camanda.

La noche en que la influencer fue eliminada, a pasos de la final.

“Los que están ahora saben lo que tienen que buscar. Porque aparte no es fácil ser fiel a lo que uno es y bancarse la parada”, indicó. “A veces también el show te lleva y muchos participantes no están comprometidos con la cocina y eso hace que sea difícil que prosperen en el programa. Hay muchos más preocupados en el programa que en cocinar”, explicó según su punto de vista.

Pero también se dio el tiempo de hablar sobre sus preferidos de la nueva temporada y por los que apuesta para la final: “Cande Vetrano me gusta las ideas que tiene para la gastronomía. El Loco Montenegro también y si me tengo que jugar por los que imagino en la final me tiro con La Gunda”.