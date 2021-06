Arnaldo André, “el hombre de las cachetadas”, se paró y cacheteó a Jey Mammon en pleno programa

Símbolo de las novelas, el actor paraguayo Arnaldo André visitó el programa de Jey Mammon y juntos dieron una serie de escenas que bien podrían haber pertenecido a una de las historias que en otro tiempo había protagonizado. Incluso en un momento, con la actuación ya encima, terminó abofeteando al conductor en vivo por “mirar y hacerle ojitos a su mujer”.

“¿Qué te pasa a vos pibe? ¿Qué son esos gestitos?”, le grita en un momento el actor. Pero Mammon no se quedó callado y le contestó: “A quién te comiste, Arnaldo André?”. Antes del gran momento, se lo escuchó decir a Arnaldo: “Ah, me levantás la voz, no te lo voy a permitir, porque a mi mujer se la respeta”.

En realidad todo fue propuesta del mismo Jey, que quería vivir en carne propia una escena de telenovela. En esta ocasión le tocó jugar el papel de villano o bien, de sinvergüenza, porque lo que debía hacer era distraer y largarle ojitos a la joven que interpretaba a la que sería la mujer de Arnaldo.

En determinado momento, el actor se mostró como sacado de sus casillas y procedió a darle una cachetada al conductor, fingida obviamente. Ante la risa de los demás invitados, la escena se completó con la cara de felicidad del mismo Jey, conforme de poder cumplir su sueño.

La interpretación de Jey y Arnaldo

Pero aunque la situación había dado para risa, el paraguayo reflexionó sobre un cambio positivo en las novelas de la actualidad: “Hoy se valoriza y se le da importancia a la mujer. ¿Por qué el hombre tiene que cachetearla y zamarrearla así? Gracias a Dios eso se terminó y tengo la cachetada prohibida”. Y contó de una situación que se le presentaba usualmente con sus fans: “En aquella época era todo normal, los televidentes se lo tomaban como una comedia. En la calle me decían ‘dale una cachetada a mi mujer’ en joda. Hoy todo eso estaría prohibido”.

En el mismo programa, Mammon invitó a André a interpretar “El amor es así” que era el tema inicial y cortina de uno de sus programas más famosos, “El infiel”, que salió al aire en 1985.