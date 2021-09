Antonela Roccuzzo despertó ternura en Instagram al mostrar cómo despierta a sus hijos para ir al colegio

Leonel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos se mudaron a París y allí comenzaron una nueva vida; en Francia todo cambió: el club del futbolista, los paseos de la empresaria y hasta el colegio de Thiago, Mateo y Ciro. Pero nada empaña su felicidad de estar en familia y de compartir momentos juntos.

Si bien los rosarinos no son de mostrar muchas postales de su intimidad, Antonela sorprendió en Instagram con una postal de lo más tierna. Y es que compartió en historias una toma de sus pequeños “haciendo fiaca” en la cama, medio dormidos, abrazados y sin muchas ganas de levantarse para ir a la escuela.

“Al cole”, escribió la mujer de Messi en la publicación junto a tres emojis de corazones rojos.

Antonela Roccuzzo y una foto de sus hijos haciendo fiaca antes de ir a la escuela

El viernes pasado, Roccuzzo eligió las redes para dedicarles un hermoso mensaje a sus niños, quienes estaban terminando su primera semana de colegio en el American School of Paris, en un sitio nuevo con compañeros desconocidos pero que pronto serán de su grupo de confianza.

Así es el exclusivo colegio donde van los hijos de Leo Messi y Antonela Roccuzzo

Recién mudados a París, los tres pequeños de Leo Messi y Antonela Roccuzzo ya están escolarizados. El matrimonio eligió la institución educativa llamada American School of Paris, la cual se rige por la “educación estadounidense” con una comunidad internacional.

El establecimiento tiene seis canchas de fútbol, una de tenis, voleibol y espacios recreativos para que los estudiantes puedan practicar otros deportes y hacer tareas extracurriculares. Los menores de cinco años pueden explorar y dibujar en los jardines en la clase de francés, plantar vegetales en ciencias y disfrutar del campo durante la educación física.

Thiago (8), Mateo (5) y Ciro (3) no sentirán un gran cambio en la educación ya que en España asistían al British School of Barcelona, una institución de similar propuesta.

Cuánto cuesta el colegio al que van los hijos de Leo Messi

El American School of Paris está ubicado a 32 kilómetros de París y para aplicar a una vacante, se debe abonar una tarifa obligatoria de 1.400 euros en el momento de la solicitud, cifra no reembolsable en caso que el niño no es aceptado.

Messi y Roccuzzo debieron pagar una tasa de evaluación por cada niño de 12.200 euros y, para reforzar las medidas de seguridad, abonaron una tasa de 1.700 euros por estudiante.

La matrícula para niños mayores de cinco años, como Thiago y Mateo, es de 30.400 euros mientras que para los de tres, el costo es de 19.000 euros, lo que aplica para el caso de Ciro.