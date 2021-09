J Balvin pidió conocer a Yayo y el humorista le contestó con ironía

J Balvin es un fan reconocido de Yayo, el humorista cordobés que conocimos gracias a “Showmatch” y que ahora recorre el país con sus propios shows. Y ahora es noticia porque el cantante colombiano reveló que quiere verlo “ya mismo” y él le respondió con una humorada que denota la diferencia de las ganancias de ambos.

Cuando el reggaetonero compartió un vivo de Instagram con Cazzu, habló de José Carlos Guridi, como dice el DNI del mediático, y le pidió a la rapera que le dijera que “lo está buscando”. A lo que la artista soltó: “Bueno, lo voy a salir a buscar, boludo. ¡Me lo dijiste veinte veces!”.

“Lo necesito. ¡Quiero ver a Yayo ya!”, dijo con énfasis Balvin en las redes pero también en televisión dejó ver su admiración por Yayo. En “Morfi” confió: “Mi personaje favorito de Argentina se llama Yayo, es mi ídolo” y hasta lo imitó con frases típicas “es alucinante” y “esto es un delirio”.

Como era de esperarse, las palabras de J Balvin se hicieron virales y le llegaron al comediante cordobés quien le envió una respuesta al artista internacional con su clásico sentido del humor: compartió en Instagram un video junto a un extenso mensaje divertido.

Qué le respondió Yayo a J Balvin

Después de que el colombiano expresara su deseo de conocer al cordobés de “Sin codificar”, Yayo se volcó a las redes sociales para comunicarse con humor e ironía con Balvin.

“Muchas gracias por estas menciones tocayo José. Nobleza obliga, por lo tanto, te invito gentilmente a que me invites a conocer las playas colombianas, del Atlántico o del Pacífico, me da lo mismo. En mi opinión habría que ir a las dos. Me estoy organizando para disponer de un par de días para poder ir, más precisamente un mes, o dos si hace falta”, le dice al cantante oriundo de Colombia.

“Yo estaría saliendo el día que me mandes los pasajes. Después te confirmo cuántos somos los que viajamos. No creo que seamos más de diecisiete. Tal vez veintiuno o veintinueve. Gracias, desde ya y te mensajeo cuando esté en la puerta de tu casa, estemos”, insistió Guridi en Instagram.

“Mi habitación en planta baja porque no me gusta subir escaleras. El resto ubicalos como quieras. Después de tres o cuatro meses se van a acostumbrar. Abrazo enorme y después te digo cuánto nos cuestan los remises al aeropuerto”, concluyó.