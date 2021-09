Martin Salwe intentó una nueva estrategia para conquistar a Sofía Jujuy Jiménez en “La Academia” y ella lo liquidó: “No me gusta la...”

En la gala del miércoles en “Showmatch: La Academia”, la historia de Sofía Jujuy Jiménez y Martin Salwe tuvo otro capítulo momentos previos a recibir en la pista el voto secreto del jurado.

“Necesitan un 10 y tiene el puntaje más bajo y está nuestro locutor que ha hecho un montón de remeras. ¿Qué dicen las remeras?”, le preguntó Marcelo Tinelli a Salwe, mientras le daban la devolución a Jujuy Jiménez.

“Me quedaron. ¿Querés una?”, le preguntó Martín, a lo que el conductor prefirió declinar el ofrecimiento. “Son remeras con frases, unas de amor, otras no. Esta es buena: ‘never polo’”, leyó el locutor.

“No, no va Sofi ¿no? Me parece que perdió el tren”, expresó Tinelli, mientras que la bailarina lo liquidó: “No me gusta la gente falsa, y la verdad que lo que vi en La previa no me gustó nada, querer ensuciar o decir cosas que son mentiras. No estuvo nada bueno, es la misma persona que hace las remeras. No le creo”, disparó Jujuy.

“Descuelgue todas las remeras porque no va más el tema”, acotó el animador tirando más leña en el fuego de la relación que al parecer se va apagando a poco de haber comenzado.

Recordemos que fue el propio Salwe quien confesó primero que miraba a la modelo con otros ojos y después apareció en la pista de del show para bailar la salsa de a tres junto a la morocha e Ignacio Saraceni. Y lo que empezó con una declaración, terminó con un apasionado beso frente a cámara.

Martin Salwe. (Instagram)

“A Martín, yo lo banco mucho como partenaire. A mí me mata que me clava unas miradas penetrantes. Fuerte”, soltó nerviosa Sofía, mientras que el comentarista de El Trece lanzó: “Yo la miro fijo porque me gusta, es obvio”.

Y la ex de Martín del Potro sumó: “Siento que él es un muy buen bailarín y eso me gusta porque quiere decir que tiene sangre en el cuerpo y banco a morir eso”. Como el amor y la tensión estaba en el aire, el conductor de “Showmatch” los puso entre la espada y la pared al decirles que, si Hernán Piquín les ponía un 10 ellos debían besarse. Y así fue.