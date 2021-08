Jujuy Jiménez hizo pública su relación con Martín Salwe, el locutor de “ShowMatch”

La pista de “Showmatch” tiene ese no sé qué que enamora a los participantes y a todas las personas que hacen el programa. Después de que Ángela Leiva anunciara su relación con un productor del ciclo, Sofía “Jujuy” Jiménez hizo público su amor con el locutor Martín Salwe.

Primero fue él quien confesó que mira a la modelo con otros ojos y después apareció en la pista de “La academia” para bailar la salsa de a tres junto a la morocha e Ignacio Saraceni. Y lo que empezó con una declaración, terminó con un apasionado beso frente a cámara.

Apenas entraron al estudio agarrados de la mano, Marcelo Tinelli quiso saber cómo Jujuy ve la pareja y ella, nerviosa soltó: “A Martín, yo lo banco mucho como partenaire. A mí me mata que me clava unas miradas penetrantes. Fuerte” y el comentarista de El Trece lanzó: “Yo la miro fijo porque me gusta, es obvio”.

Y la ex de Martín del Potro sumó: “Siento que él es un muy buen bailarín y eso me gusta porque quiere decir que tiene sangre en el cuerpo y banco a morir eso”.

Como el amor y la tensión estaba en el aire, el conductor de “Showmatch” los puso entre la espada y la pared al decirles que, si Hernán Piquín les ponía un 10 ellos debían besarse. Y así fue.

¿Cómo fue el momento del beso de Jujuy Jiménez y Martín Salwe?

Jujuy Jiménez, Ignacio Saraceni y el invitado Martín Salwe la rompieron con la salsa de a tres, obtuvieron 35 puntos lo cual es excelente y lo celebraron con un final más que esperado por todos los presentes. Con un chape en vivo.

La morocha y Martín cumplieron con la promesa que le hicieron a Tinelli y sellaron su romance frente a todos, sin vergüenza y dejando en el olvido al polista Bautista Bello, el último novio de la participante de “La academia”.

Y para quienes aman el baile y quieren ver el baile de este trío fogoso, solo les queda poner Play en el siguiente video.