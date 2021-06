Angie Balbiani confirmó la infidelidad de Benjamín Vicuña con Isabel Macedo: “Siempre voy a estar del lado de Pampita”

Angie Balbiani pasó por “Los Ángeles de la Mañana” y habló sin filtro sobre todos los temas relacionados a su amiga, Carolina “Pampita” Ardohain. Primero se refirió a La China Suárez, luego de que la panelista Mariana Brey contara que la joven actriz plantó a un restaurante luego de que este no le ofreciera canje: “Ella hacía ‘Rincón de Luz’, tenía seis años. Y yo, ‘Rebelde Way’”, recordó Angie, y remarcó: “Después no la vi nunca más y pasó del otro lado de la grieta en el momento de conflicto con Carolina, como Isabel Macedo, que pasó del otro lado de la grieta y con ella también trabajé”.

Cuando el conductor de LAM, Ángel de Brito, quiso saber su opinión sobre Suárez, Ángeles respondió: “Tengo que ser muy respetuosa porque quiero a los hijos de Carolina y sé que conviven con ella (por la China). Si fuera otra la situación y no hubiera hijos, te daría mi opinión, pero prefiero guardármela”, dijo Balbiani haciendo referencia a la relación actual de la ex “Casi Ángeles” con Benjamín Vicuña, ex de Pampita.

“La grieta tiene que ver con que si soy amiga de Carolina, voy a estar siempre del lado de Carolina”, aclaró Angie. “¿Y con Macedo? ¿Era cierto que lo histeriqueaba a Benjamín?.”, preguntó De Brito. “Con Isabel (Macedo) tenía la mejor. Se pelearon en Tequila”, recordó la panelista de “Editando Tele”, sobre aquel penoso momento ocurrido en 2010.

“¿Había pasado algo o eran fantasmas?”, insistió el conductor sobre las versiones de infidelidad que le habían llegado a la modelo. “No, fantasmas no había”, destacó la amiga de Pampita.

Por último, Ángel le preguntó a Balbiani si Vicuña había sido el amor de la vida de Pampita, y el que más la había hecho sufrir. “Yo creo que el amor de su vida es el actual”, dijo sobre Roberto García Moritán, con quien espera su próxima hija. “¿Es el que más la hizo sufrir o Barrantes?”, continuó el presentador, a lo que la actriz respondió: “Estuvo más con Benjamín que con Barrantes. Te contesté con sutileza, ¿viste?”.

Angie, de 39 años, reveló hace poco que será madre por segunda vez y lo hizo en Instagram con una foto de ella junto a una ecografía. Además, confirmó que Pampita será la madrina del bebé.