El exigente pedido de Benjamín Vicuña a Pampita por la aparición de sus hijos en su reality

Hace poco trascendió que Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán cerraron un acuerdo con la plataforma Paramount+, con la intención de mostrar la intimidad de su vida y del embarazo que la modelo está atravesando. En este reality también se verá a Benicio, Beltrán y Bautista, hijos de la conductora con su anterior pareja, Benjamín Vicuña. Para ello, el actor impuso algunas exigencias.

Según revelo Gente, el acuerdo al que llegó la ex pareja consiste en que de los diez episodios que duraría el programa, los menores aparecerían solamente en dos y que, en los ocho restantes, tengan un rol más secundario.

Por su parte, el actor chileno no tendrá ningún tipo de participación y, de esta forma, se descarta también la posibilidad que se incluya a su actual pareja, María Eugenia “la China” Suárez y sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio en el programa.

Más allá de su rol como protagonista, el actual marido de Pampita se desempeñará como productor del producto televisivo. Mientras tanto, sus hijos, Delfina y Santino, también aparecerán en escena y la ex mujer del empresario, Milagros Brito, estuvo en total acuerdo en su participación.

Embarazada de ocho meses, Ardohain no ha dejado de trabajar y se muestra más activa que nunca, ya sea en su rol como conductora de “Pampita Online”, o siendo jurado en “La Academia”, el novedoso nuevo formato de Showmatch. En estos momentos culmines en su gestación, la oriunda de La Pampa reveló hace poco que su esposo tuvo que confeccionarle un nuevo anillo de casamiento, ya que el original no le entra en el dedo, debido al cambio de su cuerpo por el embarazo: “Agarró una cintita y me hizo este que me va a estar acompañando las últimas cinco semanas que me quedan de embarazo. Acá estamos, acompañada siempre con mi amor”, confesó Carolina.