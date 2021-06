La China Suárez se enteró que un restaurante no le hacía canje y lo dejó plantado: “Es una ordinaria”

María Eugenia Suárez se encuentra en la ciudad de Miami, Estados Unidos, participando de una campaña publicitaria, y tras vacunarse del coronavirus y luego de unas mini vacaciones en Disney, la joven artista decidió disfrutar de una maravillosa noche y cenar junto a siete amigos, pero los planes de la actriz se trastocaron cuando se enteró que el lugar donde había reservado no le ofrecía canje.

Mariana Brey, una de las panelistas del programa “Los Ángeles de la Mañana” emitido en ElTrece y conducido por Ángel de Brito, reveló que la China: “Estaba pidiendo canje en un restó en el que hicieron la reserva para siete personas, pero el lugar no les ofreció canje y finalmente no se presentaron. Cuando supieron que no era canje, no fueron”.

“Ay, qué ordinaria. Una va. Cuando te invitan, te invitan. Si no, pagás. Aparte siete personas...”, agregó Yanina Latorre, quien se encuentra en los Estados Unidos, concretamente en la misma ciudad en la que está Suárez.

Por su parte, De Brito se sorprendió ante la cantidad de invitados con los que se iba a presentar la influencer: “siete personas. Ah, va con canje nada más”.

No debe haberlo hecho ella directamente, pero debe tener a alguien que le gestiona el canje y cuando no consiguieron el canje, no fueron”, cerró Brey.

El hotel donde se hospeda la China Suárez en Miami (Gentileza: Hotel The Alexander)

La ex “Casi Ángeles” decidió tomarse sus días de descanso en Miami, y así aprovechar para vacunarse, pero también para pasear junto a sus hijos y relajarse. Y, para ello, eligió un hotel llamada “The Alexander”, un clásico de Miami Beach desde hace medio siglo. El edificio cuenta con 102 habitaciones, todas con vista al mar y pasar una noche allí cuesta alrededor de 250 dólares para una familia tipo por un departamento de 1 solo dormitorio.

Desde este lujoso establecimiento, La China uso las historias de su cuenta de Instagram para disparar contra los rumores de un posible conflicto con su pareja, Benjamín Vicuña: “Chicxs amo las novelas que se arman. Es agotador. Dejen vivir en paz, o cambien de personajes porque siempre somos los mismos”.