Ana Rosenfeld habló sobre el extraño tweet de Karina Jelinek y la oportunidad que busca en Miami

Fue ayer a la noche que el mensaje de Karina Jelinek por Twitter dejó preocupados a muchos de sus seguidores. “¡Buenas noches! Les cuento algo porque si me pasa algo. ¿Quieren saber? ¡No quiero que me pase nada! ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar (sic) lo mismo!”, escribió la modelo, en un mensaje que borró poco después. A pesar de las consultas, la modelo solo contestó con un “¡Estoy bien ángeles! Disculpen y gracias por sus mensajes”, pero la mecha ya se había encendido por las redes y los medios.

Ahora fue Ana Rosenfeld, quien fue contactada por TV Nostra, quien pudo aclarar mas o menos lo que había sucedido. “La explicación que me dio es que se había peleado con alguien y, obviamente, esa situación la estaba preocupando a ella. Después, ante la cantidad absoluta de mensajes que recibió de preocupación de la prensa y sus amigos, lo primero que hizo fue sacar el tweet”, explicó la abogada.

Ampliando, Rosenfeld aclaró que según lo contado por su amiga, se trata de una mujer de la que recibe amenazas y la modelo podría hasta presentar demandas legales en un futuro. “La preocupó bastante pero no necesitó ningún tipo de auxilio”, dijo para cerrar.

El viaje a Miami de Karina Jelinek

Fue entonces cuando pudieron pasar a mejores noticias y la abogada decidió cambiar de tema adelantando el “el proyecto más lindo” que tiene Karina. “Quiero ser mamá soltera y estoy buscando un donante, unos pececitos...”, había confirmado ya antes ella misma en Flor de Equipo, programa que visitó esta semana.

“Está buscando subrogar un vientre en Estados Unidos, y si Dios quiere, a lo mejor antes de julio tenemos novedades”, dijo Rosenfeld sorprendiendo a los periodistas. Sin embargo aclaró que aun no “prendieron los pececitos”. “Es un proyecto inmediato. De ahí en más, por supuesto uno quiere pero después Dios dispone”.

Por su parte, la modelo agradeció los mensajes de preocupación y apoyo a través de sus redes. “Pronto daré información más sobre este tema que me llena de emoción gracias por los hermosos mensajes y apoyarme en este sueño personal”, escribió en Twitter.