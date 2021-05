Karina Jelinek publicó un extraño tweet que después borró y preocupó a sus fans: “No quiero que...”

Karina Jelinek escribió una extraña publicación en su perfil oficial de Twitter y luego lo borró. El comportamiento de la modelo preocupó a sus seguidores, pero luego ella misma salió a aclarar la situación, llevándoles un poco de tranquilidad.

Este viernes la modelo escribió en Twitter una especie de pedido de ayuda y, si bien el mensaje no fue totalmente claro, sembró preocupación en quienes la siguen desde hace años.

“¡Buenas noches! ¿Les cuento algo por si me pasa algo? ¿Quieren saber? ¡No quiero que me pase nada! ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo!”, escribió Jelinek, pero no dio más detalles.

Pero el mensaje fue borrado y la modelo escribió otro mensaje para llevar tranquilidad, en el que tampoco aclaró a qué se refirió en la publicación anterior: “Estoy bien ángeles, discúlpenme y gracias por sus mensajes”.

Los tweets de Karina Jelinek. Gentileza