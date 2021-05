Karina Jelinek confesó que intentó coquetear con un famoso actor chileno: “No me dio bolilla...”

Karina Jelinek fue como invitada al programa Flor de Equipo (Telefe) y habló de todo con Florencia Peña. La modelo confesó con qué actor famoso intentó salir pero no le dio “bolilla” y confesó qué le gustaría borrar de su vida que está aún dando vueltas por internet.

Fue en el momento del “Cuestionario intragable” donde Karina Olga se abrió por completo y respondió a la mayoría de las preguntas picantes de la conductora. Es que la modelo no tenía muchas opciones, ya que si no respondía tenía que probar un bocado con pésimo gusto.

Karina Jelinek y Flor Peña en Flor de Equipo. Gentileza

“¿Desde que sos tan famosa, alguna vez te gustó mucho alguien y no te dio bola?”, preguntó Florencia Peña. “Sí”, dijo Karina y sorprendió con su respuesta.

Inmediatamente Flor y su equipo indagaron un poco más y lograron sacarle un poco más de información a Jelinek, ya que no creían posible que alguien no se resista a los encantos de la modelo. “¡Vos no me pediste que te diga el nombre!”, deslizó primero y luego reveló: “Es actor chileno”.

Quien se animó a nombrar a los actores chilenos que triunfaron en Argentina fue Analía Franchín. “Hay dos actores chilenos muy famosos. ¿Es alguno de esos dos?”, preguntó la finalista de Masterchef Celebrity, haciendo referencia a Benjamín Vicuña y Gonzalo Valenzuela, el ex de Juana Viale.

Gonzalo Valenzuela y Benjamín Vicuña son íntimos amigos. Gentileza

Rápida de reflejos, Karina Jelinek respondió con su latiguillo de cabecera: “Lo dejo a tu criterio” y esquivó contestar la pregunta que le hizo Franchín.

Luego, Flor le preguntó qué episodios de su vida le gustaría borrar de Google. “Cuando me casé, toda esa parte, después no me molesta nada más porque hice todo casi bien....”, respondió Karina en referencia a su matrimonio con Leonardo Fariña en 2011.

“Ya todo el mundo sabe, pasó hace diez años, es algo vintage. Hoy en día gracias a esa experiencia soy lo que soy, tengo una fortaleza como mujer. Me hizo daño pero me hizo crecer como mujer y como experiencia me hizo bien después de un tiempo, pero fue un proceso personal”, respondió la modelo.