Karina Jelinek confesó cual sería la única cosa que le gustaría eliminar para siempre de Internet

Cuando Karina Jelinek estuvo como invitada en Flor de Equipo terminó sincerándose sobre algunos de los episodios de su vida. Entre ellos, hay uno en especial que le gustaría borrar para siempre de las redes y la Internet. No se tarta de ninguna de sus fotos subidas de tono, así como tampoco alguna de las peleas que ha tenido a lo largo de su vida pública.

“Borraría cuando me casé, esa parte”, confesó refiriéndose al matrimonio de 2011, cuando cruzó alianzas con el empresario Leonardo Fariña. Al parecer hay heridas que no han sanado, o bien puede tratarse de una experiencia que prefiere no recordar.

Karina y Fariña. Google

Ya han pasado 10 años del casamiento. Google

La ceremonia fue bendecida por un pastor. Google

Jelinek se casó en el Tattersal de Palermo, con una lista de alrededor de 360 personas y una emotiva celebración donde los novios hasta recibieron la bendición de un pastor. A pesar de todo el evento, dos años después ya enfrentaban rumores de crisis, confirmados por la misma Karina en agosto de 2013, en un corto tweet donde escribió: “Se terminó.”

“Solo eso, después no me molesta más nada porque hice todo casi bien. Igual hoy en día, gracias a esa experiencia soy lo que soy y tengo esa fortaleza como mujer. Me hizo daño pero me hizo crecer como mujer. Fue todo un proceso personal, pasaron ya 10 años”, se explicó sobre las demás decisiones de su vida.

Al final, sí incluyó una pelea

Pero repasando el plano personal con la ayuda de Flor Peña, la modelo recapacitó e incluyó a su lista de desvinculación de Google una pelea que tuvo con una amiga suya, hace algunos años en un boliche reconocido de Buenos Aires.

“Salió en todos lados. Fue en broma, estábamos un poco empinadas. Al otro día amanecimos y nos dijimos: amiga no nos vamos a pelear nunca más. Nos abrazamos”, contó en la versión real de los hechos, que se esparcieron por todos los medios.