¿Amor en la pista? Aseguran que Mario Guerci y Soledad comparten algo más que compañerismo

Hace algunos meses y cuando Marcelo Tinelli intentaba todo por revertir los números de rating, el novio de Soledad Bayona, la bailarina que acompaña en “ShowMatch: La Academia” (El Trece), le pidió casamiento en vivo y las redes sociales explotaron ante semejante demostración de amor.

Ahora y para sorpresa de todos, la pareja de baile formada por Bayone y Mario Guerci -que aún continúa en competencia-, tendría una relación amorosa y fue Paula Varela, panelista de “Intrusos” (América) quien detalló la información.

La periodista comentó que los mediáticos estarían viviendo un romance desde hace un tiempo, pero también sumó que Celeste Muriega también está cerca del rubio, pero todo sería una estrategia para distraer la atención.

Varela leyó al aire un mensaje que recibió en su celular: “Sole Bayona no se casa, hace más de dos meses que están juntos y a Muriega la usaban de pantalla”.

Para cerrar, Paula agregó que Muriega ayuda a los novios en esta complicada relación: “Como ella es bocona y salió a decir ‘Mario me escribe’, era la pantalla. No me gusta chicos esto, qué fuerte”, cerró.