Amalia Granata reveló que su hija tuvo que someterse a una difícil operación: “Cuando ves a tu hija que entra al quirófano es tremendo”

Amalia Granata suele ser invitadas a diversos programas, tanto de espectáculos como de política, donde habla de varios temas relacionados con los sucesos más escandalosos de su vida o de su labor como legisladora de la ciudad de Santa Fe y en su militancia provida.

Esta vez, en diálogo con el portal El Trece, Amalia tocó el tema de la cuarentena y el difícil momento que atravesó con su hija Uma, explicando cuáles fueron las razones que llevaron a la joven a ser intervenida quirúrgicamente. “Uma se quemó durante la cuarentena, fue con caramelo, pero se quemó desde el dedo gordo hasta el codo. Y, más allá de la cicatriz, se le hizo un queloide que le dolía muchísimo. Así que, a la larga, la tuvieron que operar”, expresó la funcionaria.

“Es una operación simple, a la media hora tenía el alta, pero cuando ves a tu hija que entra al quirófano, es tremendo. De todas maneras, lo más importante es que salió todo bien”, aclaró Granata, poniéndole paños fríos al asunto y recordando tranquilamente que todo terminó bien, pese a que no le fue nada fácil observar cómo su familiar era trasladada hacia la sala de operaciones.

La insólita discusión por una foto con Cinthia Fernandéz

Hace unas semanas la diputada fue invitada a “Los Ángeles de la Mañana” y protagonizó una fuerte discusión al aire con Cinthia Fernández, miembro del programa, luego de que la diputada por la provincia de Santa Fe se negara a sacarse una selfie con la panelista.

“¿Hoy te vas a sacar la foto con Cinthia?”, le preguntó De Brito a Amalia y, lo que comenzó como un chiste, terminó en chispazos. “Yo con candidatos de otro espacio no me saco, tiende a confundir a la gente”, contestó Granata.

Por su parte, Cinthia arrojó: “No entiendo que hoy das una razón y ese día me diste otra. Dijiste ‘no me junto con gente que piensa distinto’. Estaban todos acá”. Amalia lo negó y aseguró: “Me he juntado con mucha gente que piensa distinto. “Esto no es personal”, precisó luego Granata pero su respuesta no convenció a la panelista.