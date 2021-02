La reconciliación menos pensada: Amalia Granata contó que Victoria Vannucci le pidió perdón

Invitada por el festejo de sus 40 años al programa “LAM” (El Trece) Amalia Granata realizó un detallado repaso por los sucesos más escandalosos de su vida y no se guardó nada.

Al comienzo de la charla la ex Gran Hermano Famosos contó cómo festejará su cumpleaños que tendrá dos celebraciones: “Son doce personas que vienen a casa mañana y el otro sábado voy a festejar con otro grupo. Tenía pensado hacer una fiesta de 100 personas, pero no se puede. Y la torta me la hace Jimena, la mujer del Ogro Fabbiani” comentó ante la sorpresa de todos.

La invitada realizó un repaso de su vida y comenzó cuando conoció a Robbie Williams en 2003: “Me siguen preguntando por Robbie. Lo conocí de casualidad, una noche que El Bala, un amigo, me acompañaba a Retiro porque yo tenía que volver a mi casa, en Rosario (Santa Fe). Me dijo que antes tenía que pasar por otro lugar y fuimos al hotel en el que estaba Robbie. Ahí empezó el cruce con Luciana Salazar, porque estaba en el lobby del hotel, esperando verlo”, comentó.

“Yo caí al hotel en jeans zapatillas y remerita blanca, y con 23 años no necesitaba maquillaje, era muy flaquita. Mientras estaba ahí, se me acercó Robbie y empezó a hablarme. Vino un traductor porque yo no hablo inglés, y le dije que me había encantado el show. Le sugerí que la próxima vez que viniera a la Argentina, tratara de saber más de nosotros, y él entendió que yo era profesora de baile y quería que le enseñara. Me agarró de la mano, bailamos medio cachengue. Y Luciana miraba de lejos. Ella era una bomba en ese momento, más natural, después se tocó mucho la cara”, dijo sobre la rubia”.

Luego la entrevistada continúo su relato: “Robbie se fue y al rato El Bala me dijo que había preguntado si me gustaría ir a tomar algo con él. Y con 23 años, no tenía nada para perder. La verdad es que Robbie estaba bárbaro, la pasé rebien. Hablamos un montón y me quedé a dormir. Al día siguiente lo desperté y le dije que me quería ir; no tenía ni cepillo de dientes así que me lavé con pasta y mi dedo. Él me invitó a acompañarlo a la gira por América Latina y le dije que no. Me pasó su mail, y me fui. Yo quería que su chofer me llevara a Retiro porque no tenía plata pero no, me tomé un taxi y por suerte me alcanzó también para el boleto a Rosario. A partir de ahí me llamaron de todos lados para contar lo que había pasado y después empecé a trabajar y no paré más”, dijo Granata sobre su lanzamiento al mundo de la fama.

También Amalia comentó que volvió a ver al cantante en Beverly Hills cuando fue a la boda de un amigo: “Me recibió, me mostró la casa, pero no me quedé porque estaba en rehabilitación y esperaba a la psiquiatra. Fue muy amable. Y me acuerdo también que en un recital en Chile, cuando yo vivía ahí, me dedicó una canción y fui tapa de todos los diarios y revistas”, recordó.

Como no podía ser de otra manera, Granata habló de Luciana Salazar y remarcó que la enemistad entre ambas se profundizó cuando ella inició una relación con Martín Redrado , ex de la rubia: “Yo no estoy peleada con Luciana, sino que ella está peleada conmigo porque salí con su pareja. Le hice una nota, me habilitó a contar intimidades de Luciana y eso hice. Yo no estaba enamorada, pero la pasaba bien con Martín. Es muy seductor, caballero, atento, está en los detalles. El día de los enamorados me mandó un ramo gigante con un corazón enorme. Y mientras trabajé con Chiche Gelblung, por las mañanas, Redrado todos los días a las 9, me mandaba un café”, recordó.