Alessandra Rampolla en la mira: su equipo asegura que trabajar con ella es “un dolor de cabeza”

Recién iniciando con su ciclo, con una desgarradora entrevista sobre el bebe de Magalí Mora, Laurita Fernández se convirtió en la nueva apuesta de las tardes de Canal 13, que puso fichas a su programa El Club de las Divorciadas para poder levantar la recaída que hubo con “Corte y Confección famosos”. Pero parece que ya habría problemas detrás de cámaras, con una de las colaboradoras que se daría aires de diva.

Se trata de Alessandra Rampolla, la famosa sexóloga que muchos argentinos siguen, que es parte del equipo que asiste a Fernández en su nuevo programa. Los otros que la acompañan son el psicólogo Gabriel Cartañá y la abogada Viviana Koffman, que se encargará de cuestiones legales.

Según informaron en el programa El espectador, el ciclo radial que se emite de lunes a viernes de 14 a 16 en la CNN Radio, la profesional en sexo estallo de furia contra Laurita por que “le habría dado mal un pie” para su entrada. De hecho, la misma productora fue quien dio detalle: “En la productora no se andan con muchas vueltas y ya dicen que ‘trabajar con Rampolla se volvió un dolor de cabeza’”, contó Pilar Smith.

“Ellos estaban grabando sin problemas cuando Rampolla frenó todo muy enojada porque Laurita le dio mal un pie en un momento en el que ella debía entablar un diálogo con Hernán Drago”, agregó Smith.

Esta es una oportunidad enorme para la ex bailarina de Showmatch, que ya se probó el año pasado como copresentadora del Cantando 2020, junto a Ángel De Brito, donde tuvo mucho éxito y se desarrollaba con una química especial. Pero puede que los exabruptos de la puertorriqueña comiencen a eclipsar su chance como conductora principal.

La bailarina recién estrena su nuevo programa. Instagram

Las exigencias de Alessandra Rampolla

Según lo que seguía contando la periodista de El espectador, muchos de las productoras quedaron impresionados con los “aires de diva” que Rampolla se daba, sobre todo al ser invitada a la mesa de Juana Viale. “Primero pidió chequear quienes eran los invitados”, contó Smith.

En la mesa de Mirtha Legrand, con Juana Viale. Instagram

Parece que la puertorriqueña puso varias exigencias. Instagram

Entre otras cosas, la psicóloga experta en relaciones hizo un largo pedido para su presencia: “Después, exigió que no hubiera políticos cuando fuera ella. Además les dijo que tenía que revisar el menú, y por último que todo se le avisara con tiempo, porque ella necesita prepararse junto a todo su equipo de trabajo con al menos una semana de anticipación. No, no, no... estaban muy sorprendidos cuando escuchaban todo eso”, terminó diciendo la periodista.