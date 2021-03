Alessandra Rampolla le dió un consejo “pícaro” a Pampita y se sonrojó

Carolina “Pampita” Ardohain entrevistó a Alessandra Rampolla en su programa y terminó colorada ya que la sexóloga le dio un consejo sexual para su estado actual de embarazo. Cursando la semana 22 de gestación, la modelo aprovechó para hacerle varias consultas de la sexualidad durante la gestación y la profesional respondió.

“Yo estoy embarazadísima, ¿algún consejo que puedas darnos a nosotras y a nuestros maridos porque para ellos es un mundo nuevo donde la mujer está muy hormonal?”, lanzó la conductora. Y la invitada respondió: “Dado el visto bueno de tu médico, por favor tengan todo el sexo que puedan porque siempre ayuda”.

Además, Alessandra compartió los beneficios que tiene el momento íntimo de la parej a: “El orgasmo ayuda al bebé porque libera unas endorfinas divinas del bienestar”. Además de confiar que la conexión sexual hace que la pareja se compenetre.

Sobre los mitos respecto a la intimidad en el embarazo, Rampolla señaló como frecuente el creer que se le puede hacer mal al bebé: “¡Todo el mundo piensa que le van a dejar un chichón!”. A lo que sumó divertida: “Muchas personas no acaban de entender que cuando hay un embarazo hay un tapón de moco cervical que hace una separación. No existe posibilidad de un cabezazo ”.

Alessandra está instalada en Puerto Rico y, según confió, no está en pareja pero que la está pasando muy bien: “Estoy soltera. (...) Con la pandemia he pasado mucho tiempo sola, saliendo y demás, pero no me enamoré de nadie. La verdad es que más allá de estar enamorada de mí, la estoy pasando bomba. Estoy muy contenta como estoy”.

Aunque en su cuenta de Instagram confesó estar enamorada de... ¡un canguro!. En febrero estuvo en Australia y allí aprovechó para sacarle fotos.