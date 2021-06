¿Corazón roto? Los confusos posteos de la sexóloga Alessandra Rampolla que indican un fracaso amoroso

“No seas el fucking Plan B de nadie”, se lee en una de las últimas publicaciones que la sexóloga Alessandra Rampolla había puesto en su muro de Instagram. La psicóloga es muy reconocida en el país y de hecho seguida por miles de argentinos que toman sus consejos al pie de la letra.

Por eso es que las alarmas se encendieron con el posteo, que además fue seguido por uno en donde en donde parecía aclarar que no solo estaba recibiendo “a full” las energías de la luna llena que hubo hace una semana, sino que tal vez había pasado por algo que le requería mayores fuerzas. En las postales no solo el cielo se ve espectacular, sino que ella sale divina.

A pesar de que en el pasado se ha declarado amante del amor, la puertorriqueña hoy se encuentra sola. “Necesito transitar el amor desde un lugar más humano. Soy una mujer como cualquier otra. Busco una conexión real. No me interesa tener a mi lado a una persona que se genera expectativas que luego no se cumplen y le van a provocar una desilusión. Como dice el dicho: ‘Siembra expectativas, cosecha desilusiones’”, contó en una entrevista que La Nación le hizo hace 3 años.

Alessandra estuvo casada hasta 2011, cuando divorció de su marido John Hernández, con el que estuvo cuatro años casada y dos de novia. Nunca tuvieron hijos. A finales de ese año conoció a Boby, un compatriota, pero desde ese momento no se la ha vuelto a vincular con nadie.

Sus recomendaciones para el tiempo de encierro

A principio de la pandemia, muchos quedaron preocupados con pasar largos periodos sin poder intimar. Fue a Alessandra a quien primero se consultó.

“La recomendación es un reenfoque en cómo encaran su relación en todo sentido. Es difícil hacer cuarentena compartida. Las parejas no están acostumbradas a estar las 24 horas en un mismo espacio”, fue su primer consejo para las parejas que iban a estar juntos en cuarentena.

“Hay muchas personas que están en estrés, que han perdido sus trabajos, que tienen una crisis económica, que están angustiados. Eso afecta el deseo sexual”, explicó sobre una situación que más de una pareja vivió.

“Mi recomendación es que no se tenga sexo hasta que esto pase”, dijo en una entrevista y muchos enloquecieron. Pero la sexóloga se explicó: “La muestra de amor en tiempos de pandemia y coronavirus, es asegurarme de no infectarte”. Su solución: fortalecer y flexionar ese músculo de la imaginación