Alejandra Maglietti sacudió la red al mostrarse limpiando el piso con un look único

Alejandra Maglietti, abogada y modelo que enamora a todos sus seguidores de las redes sea cual sea el material que les comparta. Lo último publicado es un divertido video en el que se la ve con cambios de vestuarios, uno más sensual que el otro.

Mientras limpia su casa, la mediática luce un look elegante: vestido rosa con lentejuelas brillantes y tacos bien altos. Todo esto mientras barre el suelo y pasa la mopa que hace juego con el color del vestuario.

Primero se ve a Maglietti vestida de entrecasa con una musculosa gris y un mini short de jean y luego deslumbró con el estilo formal. Como era de esperarse, sus fanáticos y seguidores llenaron su publicación de mensajes con piropos.

“Te amé solo por escuchar Bon Jovi”, “¡Bien! Bon Jovi!!!, la mayoría pone reggaetón. Esto me alegró”, “Que hermosa Ale y más con esa música aguante todo”, “Divino, tengo mi casa hecha una mugre…doy alojamiento, comida, te pongo Bon Jovi o la mona…y fernet o trago a elección como bonificación”, “Hermosa Ale”, fueron algunos de los comentarios.

Después del llamativo flirteo que Alejandra y Hernán Drago tuvieron en “Pampita online”, ella habló sobre los rumores de romance con el modelo. Dijo que lo único que ocurrió entre ellos fue lo que se vio al aire aunque no disimuló su interés por el artista.

"Después de lo que pasó en el programa no me escribió. Es que apareció el coronavirus y ahora está aislado. Por lo que vi, atravesando la enfermedad de la mejor manera posible”, comentó y advirtió: “Está a la vista que no nos vimos porque no me aislé ni me tuve que hacer ningún hisopado, no tuve contacto estrecho con él. Ahora le voy a mandar un mensaje para ver cómo está, como amiga buena onda”.