Poemas ilustrados: Mujeres que levantan una casa

mujeres que levantan una casa

o la reducen a escombros cuando les queda chica

«aprendieron a leer una historia escrita por otros»

para otros ahora dictan su texto sin márgenes posibles

mujeres que con tacos le cambian la estatura al mundo

mujeres que descalzas visten el espacio sombrío

de algunos hombres tristes o quien sea

porque ya no se callarán

no se esconderán en las sábanas sucias de la ley

las calles de pueblo las ciudades

malabaristas de esta época circense

que adiestran con su ejemplo la gravedad

de las cosas importantes

se fueron porque no era suficiente compañía

se quedaron porque les bastaba una promesa

a las dos que acompaño en su camino para que sean un mensaje en una botella

la botella y el mar

Poemas ilustrados Mujeres. Ilustración de Andrés Casciani a partir de un poema de Dionisio Salas Astorga.

Los autores

Dionisio Salas Astorga (texto). Poeta, periodista y docente residente en Mendoza. Publicó los libros de poemas: Sentimiento (1982), Sábanas sin flores (2003), Como en las películas (2013), Últimas oraciones (2013), Crónicas cínicas (2014), Para salir a matar (2015), Vida de santos y santas non sancta (2016), Experiencia de la fatalidad (antología, 2017), Estamos bien los 7800 millones (2024), Cómo perder citas en thinder (2024) y Qué tiene. Violencia de género (2024). Antologías de sus poemas han sido publicadas en inglés, portugués e italiano. Publicó también la novela infantil Las aventuras de Cepillo el león (2009, reedición en 2016) y los ensayos El mundo es una pintura de Francis Bacon (2024).

Andrés Casciani (ilustración). Artista plástico mendocino. Profesor de Grado y Licenciado en Artes Visuales. Su obra abarca dibujo, pintura, grabado y escultura. Ha realizado 33 exposiciones individuales y más de 70 colectivas (en Mendoza, Buenos Aires y Estados Unidos). Como ilustrador freelance publica ilustraciones, caricaturas e historietas en diversos medios (digitales e impresos) de Argentina, Chile, México, Brasil, España y Estados Unidos: Diario La Nación, Editorial Sudamericana, Penguin Random House, Diario El Sol, Revista Zero, Revista Bestia Suelta, Revista Fierro, Revista Barcelona entre otros. Su página web es andrescasciani.com