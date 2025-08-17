Poemas ilustrados: Mujeres que levantan una casa

El siguiente poema forma parte de la sección del suplemento Estilo, de Los Andes, titulada Poemas ilustrados.
Con este texto finaliza una serie de columnas que publicó el suplemento Estilo de Los Andes y cuyo dato saliente es que tuvieron la forma de poemas, escritos por Dionisio Salas Astorga, con dibujos de Andrés Casciani.
Se trata de una colaboración entre la poesía y la plástica de dos hacedores con gran trayectoria en Mendoza.
El poema pertenece a Dionisio Salas Astorga y ha sido ilustrado por Andrés Casciani.
A continuación, el texto y la ilustración:
mujeres que levantan una casa
o la reducen a escombros cuando les queda chica
«aprendieron a leer una historia escrita por otros»
para otros ahora dictan su texto sin márgenes posibles
mujeres que con tacos le cambian la estatura al mundo
mujeres que descalzas visten el espacio sombrío
de algunos hombres tristes o quien sea
porque ya no se callarán
no se esconderán en las sábanas sucias de la ley
las calles de pueblo las ciudades
malabaristas de esta época circense
que adiestran con su ejemplo la gravedad
de las cosas importantes
se fueron porque no era suficiente compañía
se quedaron porque les bastaba una promesa
a las dos que acompaño en su camino para que sean un mensaje en una botella
la botella y el mar
Dionisio Salas Astorga (texto). Poeta, periodista y docente residente en Mendoza. Publicó los libros de poemas: Sentimiento (1982), Sábanas sin flores (2003), Como en las películas (2013), Últimas oraciones (2013), Crónicas cínicas (2014), Para salir a matar (2015), Vida de santos y santas non sancta (2016), Experiencia de la fatalidad (antología, 2017), Estamos bien los 7800 millones (2024), Cómo perder citas en thinder (2024) y Qué tiene. Violencia de género (2024). Antologías de sus poemas han sido publicadas en inglés, portugués e italiano. Publicó también la novela infantil Las aventuras de Cepillo el león (2009, reedición en 2016) y los ensayos El mundo es una pintura de Francis Bacon (2024).
Andrés Casciani (ilustración). Artista plástico mendocino. Profesor de Grado y Licenciado en Artes Visuales. Su obra abarca dibujo, pintura, grabado y escultura. Ha realizado 33 exposiciones individuales y más de 70 colectivas (en Mendoza, Buenos Aires y Estados Unidos). Como ilustrador freelance publica ilustraciones, caricaturas e historietas en diversos medios (digitales e impresos) de Argentina, Chile, México, Brasil, España y Estados Unidos: Diario La Nación, Editorial Sudamericana, Penguin Random House, Diario El Sol, Revista Zero, Revista Bestia Suelta, Revista Fierro, Revista Barcelona entre otros. Su página web es andrescasciani.com