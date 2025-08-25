Junín anunció los ganadores del Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio

El escritor rivadaviense Adrián Narváez se impuso en este concurso literario con su cuento "Camila". Los otros galardonados.

La Municipalidad de Junín, con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, dio a conocer los resultados de la XIV edición del Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio, uno de los concursos más relevantes del calendario cultural de la provincia.

El certamen, que año tras año impulsa la creación literaria y reconoce a escritores mendocinos, contó en esta edición con la participación de autores de distintos departamentos y la evaluación de un jurado conformado por los escritores Mercedes Fernández, Roque Grillo y Javier Cusimano.

El primer premio fue otorgado a Adrián Narváez por su cuento "Camila". Oriundo de Rivadavia, su nombre ya es conocido en la cultura mendocina: el año pasado ganó el Certamen Vendimia en la categoría Juvenil.

Narváez El segundo lugar quedó en manos de Luciana Acevedo con "El relicario", mientras que el tercer premio fue para Marcelo Passano con "Sos mala Isabel Irusta".

Además, se entregaron menciones especiales a Enrique Souto por "El arcoíris", Facundo Ruffolo por "El farolero", Hernán Schillagi por "Una manzana de mil kilómetros", Elena Rocelli por "Réquiem en el parque", Hugo Videla por "Los opuestos", Franco Rosales por "Las Moscas" y Noelia Almeida por "Don nadie".