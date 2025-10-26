26 de octubre de 2025 - 01:15

Film Andes, la Hollywood Argentina: el libro de Javier Ozollo será presentado en el hall de diario Los Andes

El volumen, escrito por el sociólogo mendocino, fue publicado por Ediunc. Se presentará el 4 de noviembre a las 18 como parte del ciclo Los Andes Casa Histórica.

Javier Ozollo. Autor de un libro sobre cine en Mendoza.

Javier Ozollo. Autor de un libro sobre cine en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La productora Film Andes, que funcionó en Mendoza entre 1944 y 1960, representa uno de los hitos para la historia del séptimo arte de nuestra provincia. Y ahora, un libro repasa (con la luz del faro que representó esa experiencia), esa historia.

Leé además

Jaime Correas presentó el nuevo libro de Mauricio Llaver Has tenido lo tuyo

Entre el periodismo y la introspección, Mauricio Llaver presentó "Has tenido lo tuyo" en diario Los Andes

Por Celeste Laciar
El hall de Diario Los Andes colmado de público durante la presentación de “Cruz y ficción”.

A sala llena, Fernando G. Toledo presentó "Cruz y ficción" en Los Andes

Por Celeste Laciar

Se trata de Film Andes, la Hollywood argentina. Una historia del cine en Mendoza (1899-1960), firmado por el sociólogo Javier Ozollo y que aparece por la Ediunc (editorial de la UNCuyo).

El volumen, que ya tuvo su primera puesta en público en la Feria del Libro, será presentado el próximo martes 4 de noviembre, a las 18, en el hall del diario Los Andes (Av. San Martín 1049, Ciudad), con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados.

Junto a Javier Ozollo, de esta presentación (que forma parte del ciclo Los Andes Casa Histórica) formarán parte Marcelo Ortega —presidente del clúster Filmandes— y Sergio Sánchez —director del Museo Interactivo Audiovisual—.

javier ozollo film andes

El libro de Ozollo propone al lector hacerlo viajar hacia una Mendoza desconocida para las nuevas generaciones. Una Mendoza que plasmaba imágenes en rollos de celuloide, que tenía unos estudios tremendos cerca del Puente Olive en Godoy Cruz. La emblemática productora de cine Film Andes, es contada con minucioso método y detalle por el sociólogo.

Film Andes, la Hollywood argentina posee un sólido sustento documental que se basa principalmente en la hemeroteca del diario Los Andes y otras publicaciones periódicas, como así también en testimonios e imágenes de los protagonistas de la época.

La publicación contribuye, además, a comprender cómo fue posible mantener una productora cinematográfica de tal envergadura fuera de Buenos Aires, en una época en que la Argentina se agitaba entre la estabilidad y el sobresalto, en la búsqueda permanente de insertarse en el mundo.

Ozollo es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales y docente. Es autor de los libros Rupturas. Ensayos provocativos sobre ciencias y sociedad, con León Repetur y Marx y el Estado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Presentación en la Feria del Libro 2025 del libro del colectivo Write Like a Girl.

Poesía y mujeres con cuarto propio

Por Marta E. Castellino
castillos en el aire: ivan delhez y laura hart, en una muestra conjunta en la casa del escultor

"Castillos en el aire": Iván Delhez y Laura Hart, en una muestra conjunta en La Casa del Escultor

Por Redacción
antonio sarelli y sara rosales: dos maestros de la pintura mendocina en dos muestras imperdibles en el mmamm

Antonio Sarelli y Sara Rosales: dos maestros de la pintura mendocina en dos muestras imperdibles en el MMAMM

Por Daniel Arias Fuenzalida
El cementerio nació entre resistencias religiosas, terremotos y epidemias, y hoy es uno de los mayores patrimonios de Mendoza. Foto: Luciana Sabina

El Cementerio de Mendoza: entre ruinas, memoria y arte eterno

Por Luciana Sabina