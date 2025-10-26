Film Andes, la Hollywood Argentina: el libro de Javier Ozollo será presentado en el hall de diario Los Andes

La productora Film Andes , que funcionó en Mendoza entre 1944 y 1960, representa uno de los hitos para la historia del séptimo arte de nuestra provincia. Y ahora, un libro repasa (con la luz del faro que representó esa experiencia), esa historia.

Entre el periodismo y la introspección, Mauricio Llaver presentó "Has tenido lo tuyo" en diario Los Andes

Se trata de Film Andes, la Hollywood argentina. Una historia del cine en Mendoza (1899-1960), firmado por el sociólogo Javier Ozollo y que aparece por la Ediunc (editorial de la UNCuyo).

El volumen, que ya tuvo su primera puesta en público en la Feria del Libro, será presentado el próximo martes 4 de noviembre, a las 18, en el hall del diario Los Andes (Av. San Martín 1049, Ciudad) , con entrada libre y gratuita , aunque con cupos limitados.

Junto a Javier Ozollo , de esta presentación (que forma parte del ciclo Los Andes Casa Histórica) formarán parte Marcelo Ortega —presidente del clúster Filmandes— y Sergio Sánchez —director del Museo Interactivo Audiovisual—.

El libro de Ozollo propone al lector hacerlo viajar hacia una Mendoza desconocida para las nuevas generaciones. Una Mendoza que plasmaba imágenes en rollos de celuloide, que tenía unos estudios tremendos cerca del Puente Olive en Godoy Cruz. La emblemática productora de cine Film Andes , es contada con minucioso método y detalle por el sociólogo.

Film Andes, la Hollywood argentina posee un sólido sustento documental que se basa principalmente en la hemeroteca del diario Los Andes y otras publicaciones periódicas, como así también en testimonios e imágenes de los protagonistas de la época.

La publicación contribuye, además, a comprender cómo fue posible mantener una productora cinematográfica de tal envergadura fuera de Buenos Aires, en una época en que la Argentina se agitaba entre la estabilidad y el sobresalto, en la búsqueda permanente de insertarse en el mundo.

Ozollo es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales y docente. Es autor de los libros Rupturas. Ensayos provocativos sobre ciencias y sociedad, con León Repetur y Marx y el Estado.