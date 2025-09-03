El Congreso Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano se realizará este viernes y sábado en Rosario

El Congreso celebra su décima edición, con presencia de escritores e investigadores. Los mendocinos que participarán.

Desde hace una década, diferentes provincias argentinas son sede del Congreso Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano, un encuentro que convoca a autores de diversas partes del mundo con el objetivo de fortalecer vínculos culturales y compartir experiencias literarias.

Este año, el evento, organizado entre otros por la reconocida escritora mendocina Eliana Abdala, tendrá lugar en Rosario los días 5 y 6 de septiembre, en el marco del 15° aniversario de la fundación de CEDRAL.

La ciudad será anfitriona de escritores de Argentina, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Francia, España y el propio Líbano, en una cita que promete nutrirse de relatos literarios, históricos y económicos, tanto actuales como ligados a la memoria de los inmigrantes libaneses que llegaron a estas tierras en busca de un futuro mejor.

La organización local estará a cargo del profesor Walter Müller Munir, presidente de CEDRAL, junto a toda la comisión, quienes recibirán a los participantes con una agenda colmada de ponencias y presentaciones.

Entre las actividades destacadas de la programación hay varias participaciones de mendocinos: Eliana Abdala presentará "Inmigrantes libaneses en las novelas: Julio, la Patria Eterna y Amor en Baalbek"; Bibiana Irene Abraham, "Barco de Cedro"; María Soledad Abihaggle, "El eterno viaje de Amin y otros cuentos"; Ammar Jorge Julio, "Ser, estar y sentir Líbano" y Marisa Avogadro Thomé "Siente. Vive. Respira. Poesía".