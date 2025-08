¿Un ítem aula para la generación de cristal?

"Se necesita carnicero. No carnicero de cristal". El tipo está harto. Los ayudantes no le duran, según él, porque "son de cristal". Traducido, el laburante en cuestión reconoce que no le sirven esos jóvenes que siempre llegan tarde, no se comprometen con el trabajo y faltan cuando quieren (por supuesto, sin avisar). Por esa razón, puso en la pizarra de su comercio el aviso de búsqueda de ayudante, pero alertando que no sea "de cristal". Y avisó: "Acá no venimos a hacer videitos, venimos a laburar". Ojo, quien hace tan particular convocatoria -y ofrece $1.350.000 de sueldo inicial- no es un sesentón que no sintoniza con estos tiempos. Es un sub 40 que se cansó.