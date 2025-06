Somos Perú

Este es el nombre de una fuerza política que creó el ex alcalde de Lima, Alberto Andrade. Pero no nos referimos a eso, sino que la Argentina condenó con prisión incluida a una expresidenta (y su exvicepresidente), tiene un boom minero, estabilidad del dólar, y pese a que la política es un aquelarre, la macro luce envidiable. Muy semejante al país hermano. Por eso, cada tanto se lo pone de ejemplo al presidente de su Banco Central. Claro, también tienen un 72 % de empleo informal, casi el doble que en estas pampas. En síntesis: mientras la macro ande bien, que la política haga lo que quiera, siempre y cuando no joda.

Como señalamos en la columna de la semana pasada, los liderazgos persisten o no más allá de las causas judiciales. Post fallo de la Corte, casi todos los sectores peronistas se proclamaron indignados por la condena. Incluso algunos que estaban pensando en competir por afuera de UP este año, como Fernando Gray, Juanchi Zabaleta o Urtubey. Los gordos se hicieron un poco los fesas, sin embargo, la épica de la “proscripción” los unió (por ahora). Pero la variable clave se llama “las bases” (no las de Alberdi, claro). Porque si el electorado reclama el liderazgo de Cristina, los dirigentes pueden hacer lo que quieran, pero lo que mandará es el segmento de los propios votantes. Una reivindicación a Marcos Peña quien sostenía que la demanda ordena a la oferta (hasta que ganaron Alberto con CFK, y entonces empezó a bajar de la montaña).

Adiós a la hipótesis de las “8 elecciones distintas” en la PBA. Si ya estaba nacionalizada la discusión para septiembre (¿se mantendrá desdoblada?), ahora se potenció al cuadrado. A Kicillof lo perjudica porque la nueva situación le impide la diferenciación, aunque lo aliviará que no se debata sobre su política de seguridad, por ejemplo. Mirando a 2027, al menos se despejó un término de la ecuación -la jefa ya no puede volver- pero puede tener precandidato/a propio/a que le dé discusión. Todo eso además del siempre listo Sergio Tomás Copperfield.

Varios detalles para tener en cuenta en el medio del alboroto.

Primero, no hubo “17 de octubre”, las masas no salieron a la calle (salvo la militancia previsible), no hubo cacerolazos en contra del fallo, pero tampoco bocinazos a favor. La cabeza de los votantes está en otra cosa, mirando cómo cuidar su primer metro cuadrado. La crisis viene exigiendo mucha energía psíquica para sobrevivir.