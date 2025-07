La familia es lo primero

La política contemporánea está más fragmentada que nunca. Aunque parezca mentira, es muy representativa de una sociedad que tiene menos denominadores comunes que ninguna otra en la historia. Frente a votantes cada vez más cambiantes y volátiles, ¿por qué la representación política debiera ser diferente? Mucho se habla de crisis de representación, pero quizá -irónicamente- deberíamos decir que la política se parece tanto a la ciudadanía, que preferimos no reconocerlo.

Milei no significó solamente la llegada de una opción política novedosa al poder, sino que también implicó la detonación de todo lo preexistente. No hay fuerza política que no haya sufrido desguaces y peleas en estos 19 meses, lo que se hizo patente en los cierres de listas de provincia de Buenos Aires. Se podría decir que “el Javo lo hizo”, parafraseando al slogan de su recordado Carlos Menem. Las conclusiones más en firme de con qué fichas se quedará cada jugador lo veremos el 26 de octubre, y a partir de eso empezar a pensar las alquimias para 2027.