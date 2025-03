La armonía es producto de una visión "cósmica" de la vida

La gente normal sufre en demasía, esencialmente, por hacer un análisis demasiado restringido de los hechos de su acontecer cotidiano. Sucede algo no previsto u ocurre de una manera que no era la deseada y, entonces, ya aparecen las manifestaciones de fastidio en el gesto y las palabras. A esto se suma las “preocupaciones”. Siempre inconvenientes. “Preocupación” significa, precisamente, eso: ocuparse antes de tiempo, atender a algo cuando no es el momento conveniente. Por eso Winston Churchill afirmaba que él podría haber hecho el doble de cosas en su vida si no hubiera malgastado tanto tiempo preocupándose por cosas que nunca ocurrieron después. La solución a esta equivocada manera de actuar es lo que la tradición hermética llama “visión cósmica”, que ninguna relación tiene con las estrellas y los planetas, sino con la acepción de “cosmos” cual totalidad. Se trata, entonces, de comprender que las cosas – para situarlas en su justo punto – deben ser analizadas dentro del contexto total. Y, muchas veces, dadas las limitaciones humanas, esa totalidad sólo se devela después de transcurrido el tiempo. Una legendaria historia nos servirá como ilustración práctica de lo antes dicho.